Тренер Виллаш-Боаш планирует завершить карьеру по окончании контракта с «Марселем»

«У меня есть амбиции и желание стать президентом “Порту”. Скоро я отмечу десятилетний юбилей с момента начала тренерской деятельности. Надеюсь закончить карьеру в “Марселе” с трофеем, меня здесь отлично приняли. Вероятно, это будет последний мой клуб», — сказал тренер.

Виллаш-Боаш тренировал санкт-петербургский «Зенит» с 2014 по 2016 год, под его руководством клуб стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Помимо этого, Виллаш-Боаш тренировал португальский «Порту», с которым выигрывал чемпионат страны, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы. Кроме того, он работал в английских «Челси» и «Тоттенхэме» и португальской «Академике», Виллаш-Боаш является самым молодым тренером, который выигрывал европейский трофей (33 года 213 дней). Предыдущим местом работы португальского специалиста был китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул в ноябре 2017 года, он подписал контракт с «Марселем» в мае 2019 года.