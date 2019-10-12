Тренер Виллаш-Боаш планирует завершить карьеру по окончании контракта с «Марселем»
ТАСС, 12 октября. Главный тренер «Марселя» португалец Андре
ТАСС, 12 октября. Главный тренер «Марселя» португалец Андре
Отмечается, что по завершении тренерской карьеры 41-летний португалец хочет стать президентом португальского «Порту». Действующий контракт тренера с «Марселем» рассчитан на два года.
«У меня есть амбиции и желание стать президентом “Порту”. Скоро я отмечу десятилетний юбилей с момента начала тренерской деятельности. Надеюсь закончить карьеру в “Марселе” с трофеем, меня здесь отлично приняли. Вероятно, это будет последний мой клуб», — сказал тренер.