Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Тунис
Камерун
00
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Финляндия
41
Футбол. Сборные
2-й тайм
Колумбия
Чили
00
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Румыния
03
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Коморские острова
01
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Ирландия
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Луч
43
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Мордовия
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Чайка
23
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Армавир
11
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Торпедо М
23
Все события
Фоторепортажи
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
16Карпина уже носят на руках. Главные фото победы «Ростова» над ЦСКА
19:43 (мск), источник: Газета.Ру

Раньери стал главным тренером «Сампдории»

Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером клуба из чемпионата Италии «Сампдория», сообщает официальный сайт команды.

Наверх

Итальянская команда и специалист заключили соглашение до лета 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Раньери, последним местом работы которого была еще одна итальянская команда — «Рома», пришел на смену Эусебио Ди Франческо, который был уволен 7 октября из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Сампдория» за семь туров набрала три очка и занимает последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.

Читайте также
Сампдория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
Теплая Никосия ждет жаркой игры. Кипр и Россия готовятся к матчу
Боулинг вместо гонок: тайфун «Хагибис» сорвал Гран-при
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Гимнастка из США повторила рекорд по количеству наград ЧМ
Тренер киприотов назвал сборную России сильной и быстрой
Нагорный заявил, что организаторы не дали ему готовиться на ЧМ
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь