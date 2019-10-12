Раньери стал главным тренером «Сампдории»
Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером клуба из чемпионата Италии «Сампдория», сообщает официальный сайт команды.
Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером клуба из чемпионата Италии «Сампдория», сообщает официальный сайт команды.
Итальянская команда и специалист заключили соглашение до лета 2021 года.
Раньери, последним местом работы которого была еще одна итальянская команда — «Рома», пришел на смену Эусебио Ди Франческо, который был уволен 7 октября
«Сампдория» за семь туров набрала три очка и занимает последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.