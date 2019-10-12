Ветераны «Ливерпуля» победили «Рейнджерс». Джеррард сыграл за обе команды

Английская команда победила со счетом 3:2. В составе обеих команд сыграл Стивен Джеррард. Первый тайм он провел за «Ливерпуль», в составе которого отыграл почти всю карьеру футболиста. Во втором он надел футболку команды из Глазго, в которой на данный момент трудится главным тренером.