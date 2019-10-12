Футболистки «Минска» обыграли «Ислочь-РГУОР» в финале Кубка Беларуси

Минчанки изначально были фаворитами данного противоборства. Однако подтвердить свой статус они смогли лишь в концовке первого тайма. Отличилась Тамила Хомич. Во втором тайме она отметилась взятием ворот еще раз. Кроме того, в рядах столичной команды отличились Анна Козюпа и Анастасия Попова.