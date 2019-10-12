Футболистки «Минска» обыграли «Ислочь-РГУОР» в финале Кубка Беларуси
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финале Кубка Беларуси среди женских команд футболистки «Минска» обыграли соперниц из «Ислочи-РГУОР» со счетом 4:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финале Кубка Беларуси среди женских команд футболистки «Минска» обыграли соперниц из «Ислочи-РГУОР» со счетом 4:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчанки изначально были фаворитами данного противоборства. Однако подтвердить свой статус они смогли лишь в концовке первого тайма. Отличилась Тамила Хомич. Во втором тайме она отметилась взятием ворот еще раз. Кроме того, в рядах столичной команды отличились Анна Козюпа и Анастасия Попова.
Таким образом, «Минск» продолжил свою победную серию, начатую в 2013-м году и выиграли почетный трофей 8-й раз кряду.