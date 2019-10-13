В Голландии игрок совершил жесткий подкат под соперника без мяча и был удален

Селими отличился тем, что пошел в подкат под своего соперника, который уже избавился от мяча. В результате футболист был удален с поля. Инцидент произошел на 86-й минуте встречи. Стоит отметить, что Селими вышел на поле на 67-й минуте, а прежде чем схлопотать удаление он успел сравнять счет в матче.