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00:58 (мск), источник: Sport24

В Голландии игрок совершил жесткий подкат под соперника без мяча и был удален

Нападающий голландского клуба «Спакенбург» Аргенд Селими получил прямую красную карточку во время матча третьей по силе лиги Голландии против «Эйсселмервогелса» (2:2).

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Селими отличился тем, что пошел в подкат под своего соперника, который уже избавился от мяча. В результате футболист был удален с поля. Инцидент произошел на 86-й минуте встречи. Стоит отметить, что Селими вышел на поле на 67-й минуте, а прежде чем схлопотать удаление он успел сравнять счет в матче.

В таблице второй лиги Голландии «Спакенбург» занимает 14-е место после восьми туров, а «Эйсселмервогелс» лидирует.

Эпизод с фолом на видео с 0:30.

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