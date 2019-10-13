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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бетис» заинтересован в голкипере «Реала» Лунине

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, который текущий сезон на правах аренды проводит в «Вальядолиде», может перейти в «Бетис», сообщает El Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Согласно информации источника, севильский клуб заинтересован в аренде 20-летнего украинца. Главный тренер «Бетиса» Руби недоволен действиями вратарей своей команды, поэтому рассчитывает усилить эту позицию Луниным уже в январе. Украинец, не имеющий игровой практики в «Вальядолиде», готов сменить команду и перебраться в Севилью.

В текущем сезоне Лунин в матчах клубного уровня участия не принимал. В «Реал» он перешёл летом 2018 года из луганской «Зари». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 8,5 млн. Контракт вратаря со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года.

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