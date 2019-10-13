Буффон рассказал, зачем на сезон переходил в «ПСЖ»

Источник: AFP 2019

«Я чувствовал необходимость получить этот опыт в Париже, чтобы выйти за пределы моей зоны комфорта. Не было никаких гарантий, что всё пройдёт хорошо. Но это сделало меня лучше в человеческом плане.

Хочу поблагодарить «ПСЖ» за предоставленную возможность, потому что без этого я, вероятно, ушёл бы на пенсию в прошлом году. Я говорил об этом с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, и он сказал, что это может быть положительным опытом для меня.