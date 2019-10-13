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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон рассказал, зачем на сезон переходил в «ПСЖ»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил, зачем в прошлом сезоне перешёл в «ПСЖ». Как отметил голкипер, он искал новый вызов и стремился выйти из зоны комфорта.

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Источник: AFP 2019

«Я чувствовал необходимость получить этот опыт в Париже, чтобы выйти за пределы моей зоны комфорта. Не было никаких гарантий, что всё пройдёт хорошо. Но это сделало меня лучше в человеческом плане.

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Прощальный матч Буффона в «Ювентусе»

Хочу поблагодарить «ПСЖ» за предоставленную возможность, потому что без этого я, вероятно, ушёл бы на пенсию в прошлом году. Я говорил об этом с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, и он сказал, что это может быть положительным опытом для меня.

Однако потом я почувствовал тягу к дому и хотел быть ближе к семье. Мне не хватало двух выходных в месяц. Я решил вернуться в Турин, но это была не единственная причина. Это было похоже на замыкание идеального круга. Я вновь был с товарищами по команде. Даже несмотря на то что сейчас у меня менее важная роль", — приводит слова Буффона Football Italia.

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