Экс-тренер сборной Казахстана по футболу возглавил европейский клуб

Контракт подписан до конца сезона, а именно до 30 июня 2020 года. В «Серкль Брюгге» надеются, что 56-летнему немецкому специалисту удастся выправить непростое турнирное положение клуба, идущего на последнем, 16-м месте в таблице при одной победе и девяти поражениях после десяти туров.

В прошлом году Шторк тренировал другой бельгийский клуб из высшей лиги «Мускрон», с которым занял десятое место.

Как известно, до 2008 года Шторк работал ассистентом тренера в ряде немецких клубов, а затем приступил к самостоятельной работе в «Алма-Ате». Впоследствии он возглавлял молодежную и юношескую сборные Казахстана, а с 2008-го по 2010-й год работал наставником национальной команды.

С 2012-го по 2014-й год тренировал юношескую и молодежную команды греческого «Олимпиакоса».