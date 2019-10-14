Экс-тренер сборной Казахстана по футболу возглавил европейский клуб

Контракт подписан до конца сезона, а именно до 30 июня 2020 года. В «Серкль Брюгге» надеются, что 56-летнему немецкому специалисту удастся выправить непростое турнирное положение клуба, идущего на последнем, 16-м месте в таблице при одной победе и девяти поражениях после десяти туров.
В прошлом году Шторк тренировал другой бельгийский клуб из высшей лиги «Мускрон», с которым занял десятое место.
Как известно, до 2008 года Шторк работал ассистентом тренера в ряде немецких клубов, а затем приступил к самостоятельной работе в «Алма-Ате». Впоследствии он возглавлял молодежную и юношескую сборные Казахстана, а с 2008-го по 2010-й год работал наставником национальной команды.
С 2012-го по 2014-й год тренировал юношескую и молодежную команды греческого «Олимпиакоса».
В марте 2015-го стал у руля молодежной сборной Венгрии, а 20 июля того же года был назначен главным тренером национальной сборной Венгрии. Под его руководством Венгрия вышла на Евро-2016 впервые за 44 года. В марте 2016-го было объявлено о пролонгации контракта со Шторком до чемпионата мира-2018. Однако, после удачного выступления на Евро-2016 венгры не смогли пробиться на ЧМ-2018, и Шторк подал в отставку.