Определены дата и время матчей заключительных туров КПЛ-2019
Определены дата и время проведения матчей заключительных туров казахстанской
Определены дата и время проведения матчей заключительных туров казахстанской
«Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана сообщает, что в соответствии с п. 5.12 Регламента чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов
В связи с переносом дня проведения Финала Кубка РК по футболу, а также связанными с этими изменениями в расписании
Все матчи XXXII и XXXIII туров чемпионата Казахстана начнутся в 15:00 по столичному времени, — говорится в сообщении.
Напомним, в чемпионате лидирует «Кайрат», который в 29-ти играх набрал 62 очка. На второй строчке располагается «Тобол» — 59 баллов в 28-ми матчах, а на третьей — «Астана» — 57 в 28-ми.