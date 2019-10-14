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15:37 (мск), источник: Vesti.kz

Определены дата и время матчей заключительных туров КПЛ-2019

Определены дата и время проведения матчей заключительных туров казахстанской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте ПФЛК.

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«Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана сообщает, что в соответствии с п. 5.12 Регламента чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов премьер-лиги сезона 2019 года определены время и дата начала матчей двух заключительных игровых дней турнира.

В связи с переносом дня проведения Финала Кубка РК по футболу, а также связанными с этими изменениями в расписании премьер-лиги и последовавшим назначением матчей чемпионата в резервный день (30 октября 2019 года), а также невозможностью показа матчей премьер-лиги на телеканале Qazsport в запланированный ранее календарем день, принято решение о переносе матчей XXXII тура чемпионата со 2 ноября на 3 ноября 2019 года.

Все матчи XXXII и XXXIII туров чемпионата Казахстана начнутся в 15:00 по столичному времени, — говорится в сообщении.

Напомним, в чемпионате лидирует «Кайрат», который в 29-ти играх набрал 62 очка. На второй строчке располагается «Тобол» — 59 баллов в 28-ми матчах, а на третьей — «Астана» — 57 в 28-ми.

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