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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон написал письмо 17-летнему себе

Голкипер «Ювентуса» Джанлуилжи Буффон написал письмо самому себе.

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Источник: AFP 2019

Легендарный голкипер обратился к себе в возрасте 17 лет, сообщает Football Italia.

«Дорогой 17-летний Джанлуиджи, я пишу тебе это письмо, будучи 41-летним человеком, который пережил многое в жизни и допускал ошибки. У меня есть плохие и хорошие новости для тебя», — так начал письмо итальянский вратарь.

В обращении Буффон признался, что в 17-летнем возрасте пил пиво перед дебютным матчем в Серии А за «Парму» и пытался изображать из себя крутого парня.

В письме Буффон призывает самого себя не делать глупости, свойственные молодости, рассказывает, как решил стать вратарём. Также внимание Буффон уделяет мотивации и признаётся, что даже в 41 год испытывает адреналин от выхода на поле.

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