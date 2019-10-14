Буффон написал письмо 17-летнему себе

Источник: AFP 2019

Легендарный голкипер обратился к себе в возрасте 17 лет, сообщает Football Italia.

«Дорогой 17-летний Джанлуиджи, я пишу тебе это письмо, будучи 41-летним человеком, который пережил многое в жизни и допускал ошибки. У меня есть плохие и хорошие новости для тебя», — так начал письмо итальянский вратарь.

В обращении Буффон признался, что в 17-летнем возрасте пил пиво перед дебютным матчем в Серии А за «Парму» и пытался изображать из себя крутого парня.