Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Египет
Ботсвана
Футбол. Сборные
19:00
Руанда
Танзания
Футбол. Сборные
20:00
Чехия
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Турция
Футбол. Сборные
15.10
Венесуэла
Тринидад и Тобаго
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Ибрагимовича назвали единственным спасением «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор считает, что клуб нуждается в услугах шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Его слова передает The Mirror.

Наверх
Источник: AP 2019

«Манкунианцам не хватает того, кто будет принимать навесы. Единственный, кто спасет “Юнайтед” в этом сезоне — это Ибрагимович», — заявил 55-летний Блэкмор. Он также посетовал на то, что клубу недостает результативного форварда. «Из клуба все время уходили забивные ребята, вроде Уэйна Руни или Робина ван Перси. Их так и не заменили. Поэтому возвращение Ибрагимовича — решение очевидное», — считает ветеран.

В конце августа 38-летний Ибрагимович заявил, что готов вернуться в состав английского клуба, если он нужен команде. Уле-Гуннар Сульшер позже также прокомментировал вариант с возвращением игрока. Он отметил, что возраст шведа осложняет возможный трансфер. При этом наставник манкунианцев подчеркнул, что «все возможно».

После восьми матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» расположились на 12-м месте в турнирной таблице. Команда забила всего девять мячей в турнире.

Ибрагимович забил 16 голов в 13 играх за «Лос-Анджелес Гэлакси» в нынешнем сезоне. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в США.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сексуальный танец девушки во время матча разозлил болельщиков. Видео
«Перегрузка больше, чем у космонавта»: они рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков
«Русская вечеринка». Как отреагировали на разгром кипрские СМИ
Стало известно имя новой первой ракетки России среди женщин
Дзюба: Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться
«Других нет»: Хабиб назвал следующего соперника
Два матча в Петербурге: где Россия будет играть на Евро
Великий вратарь Чех провел первый матч в хоккее (видео)
Виктор Онопко: тренер ЦСКА, защитник «Спартака» (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь