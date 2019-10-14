Ибрагимовича назвали единственным спасением «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор считает, что клуб нуждается в услугах шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Его слова передает The Mirror.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор считает, что клуб нуждается в услугах шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Его слова передает The Mirror.
«Манкунианцам не хватает того, кто будет принимать навесы. Единственный, кто спасет “Юнайтед” в этом сезоне — это Ибрагимович», — заявил 55-летний Блэкмор. Он также посетовал на то, что клубу недостает результативного форварда. «Из клуба все время уходили забивные ребята, вроде Уэйна Руни или Робина ван Перси. Их так и не заменили. Поэтому возвращение Ибрагимовича — решение очевидное», — считает ветеран.
В конце августа 38-летний Ибрагимович заявил, что готов вернуться в состав английского клуба, если он нужен команде.
После восьми матчей Английской
Ибрагимович забил 16 голов в 13 играх за «Лос-Анджелес Гэлакси» в нынешнем сезоне. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в США.