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15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Руди Гарсия будет объявлен главным тренером «Лиона»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший тренер футболистов «Ромы» и «Марселя» Руди Гарсия в ближайшее время возглавит «Лион», сообщает L’Equipe.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, 55-летний специалист прибыл в понедельник в Лион для завершения переговоров с клубом о контракте. Соглашение Гарсии с «Лионом» будет рассчитано сроком до июня 2021 года. Руди Гарсия сменит во главе «Лиона» бразильца Сильвиньо, отправленного в отставку на прошлой неделе.

Гарсия тренировал «Рому» с 2013 по 2016 год, а в «Марселе», принципиальном сопернике «Лиона» специалист работал с 2016 по 2019 год. Также Гарсия был главным тренером еще одного принципиального соперника «Лиона» — «Сент-Этьена», который он возглавлял в 2001 году.

«Лион» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч между командами прошел во Франции 17 сентября и завершился вничью со счетом 1:1. Вторая встреча «Зенита» с «Лионом» пройдет в Санкт-Петербурге 27 ноября.

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