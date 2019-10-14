СМИ: Руди Гарсия будет объявлен главным тренером «Лиона»

Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, 55-летний специалист прибыл в понедельник в Лион для завершения переговоров с клубом о контракте. Соглашение Гарсии с «Лионом» будет рассчитано сроком до июня 2021 года. Руди Гарсия сменит во главе «Лиона» бразильца Сильвиньо, отправленного в отставку на прошлой неделе.

Гарсия тренировал «Рому» с 2013 по 2016 год, а в «Марселе», принципиальном сопернике «Лиона» специалист работал с 2016 по 2019 год. Также Гарсия был главным тренером еще одного принципиального соперника «Лиона» — «Сент-Этьена», который он возглавлял в 2001 году.