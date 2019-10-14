«Лион» назначил Руди Гарсию на пост главного тренера

Источник: Спорт РИА Новости

По информации СМИ, Гарсия, сменивший на посту тренера бразильца Сильвиньо, подписал с клубом контракт до июня 2021 года. В тренерский штаб 55-летнего специалиста вошел Клод Фишо, который работал ассистентом Гарсии во французских «Лилле» и «Марселе», а также итальянской «Роме» .

Гарсия на посту тренера «Лилля» становился чемпионом и обладателем Кубка Франции в сезоне-2010/11, а с «Марселем» доходил до финала Лиги Европы-2017/18.