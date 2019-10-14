Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Руанда
Танзания
00
Футбол. Сборные
20:00
Чехия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
20:00
Египет
Ботсвана
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Турция
Футбол. Сборные
15.10
Венесуэла
Тринидад и Тобаго
Все события
Фоторепортажи
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» назначил Руди Гарсию на пост главного тренера

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Руди Гарсия назначен главным тренером «Лиона», который является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По информации СМИ, Гарсия, сменивший на посту тренера бразильца Сильвиньо, подписал с клубом контракт до июня 2021 года. В тренерский штаб 55-летнего специалиста вошел Клод Фишо, который работал ассистентом Гарсии во французских «Лилле» и «Марселе», а также итальянской «Роме» .

Гарсия на посту тренера «Лилля» становился чемпионом и обладателем Кубка Франции в сезоне-2010/11, а с «Марселем» доходил до финала Лиги Европы-2017/18.

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» прошел 17 сентября во Франции и закончился вничью — 1:1. Вторая встреча состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Мамаев забил первый гол за 'Ростов'
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
«Русская вечеринка». Как отреагировали на разгром кипрские СМИ
Тедеско — опасная ставка. «Спартак» назначил нового тренера
Дзюба: Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться
«Других нет»: Хабиб назвал следующего соперника
Два матча в Петербурге: где Россия будет играть на Евро
La Gazzetta dello Sport: Черчесов изменил сборную России
Виктор Онопко: тренер ЦСКА, защитник «Спартака» (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь