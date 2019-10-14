Алексис Санчес пропустит до трех месяцев из-за травмы

Санчес получил травму в товарищеском матче сборной Чили против команды Колумбии, который прошел в субботу и завершился со счетом 0:0. Форвард повредил голеностоп, теперь ему может потребоваться операция.

«Он может лечь под нож. Решение об этом должен принять его клуб, “Интер”. Мы можем потерять его на два или три месяца», — сказал Руэда.