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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексис Санчес пропустит до трех месяцев из-за травмы

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Футболист миланского «Интера» Алексис Санчес пропустит до трех месяцев из-за травмы, полученной в расположении сборной Чили, сообщает Sky Sports со ссылкой на главного тренера чилийской национальной команды Рейнальдо Руэду.

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Источник: AP 2019

Санчес получил травму в товарищеском матче сборной Чили против команды Колумбии, который прошел в субботу и завершился со счетом 0:0. Форвард повредил голеностоп, теперь ему может потребоваться операция.

«Он может лечь под нож. Решение об этом должен принять его клуб, “Интер”. Мы можем потерять его на два или три месяца», — сказал Руэда.

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