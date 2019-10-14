Первый канал покажет матч чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Реал»

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Матч пройдет 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало — в 14:00 мск.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла у «Реала» обе встречи в чемпионате страны (5:1 — дома, 1:0 — в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 — дома, 3:0 — в гостях).

Футбол Испания 2019/2020 Тур 10, 26.10.2019, 14:00 Барселона - Реал -

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после восьми матчей. «Барселона» идет второй, имея в активе 16 очков после восьми встреч.

В чемпионатах Испании «Реал» и «Барселона» провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, «Барселона» одержала 96 побед, «Реал» выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом.