Хрустальный бразилец. Неймар снова сломался
Нападающий «ПСЖ» получил травму в товарищеском матче сборной Бразилии и пропустит месяц. Перейдя во французский клуб, Неймар не сыграл в половине матчей команды
Нападающий «ПСЖ» получил травму в товарищеском матче сборной Бразилии и пропустит месяц. Перейдя во французский клуб, Неймар не сыграл в половине матчей команды
В выходные «ПСЖ» получил печальные новости. В матче сборной Бразилии с Нигерией (1:1) Неймар был заменен уже на 12-й минуте
Но если прогноз верен, Неймар пропустит шесть матчей «ПСЖ», два из которых в Лиге чемпионов: «Ницца», «Брюгге», «Марсель», «Дижон», «Брюгге», «Брест».
Также вероятно, что 10-й номер сборной не сможет помочь национальной команде в товарищеских матчах. 15 ноября Бразилия играет с Аргентиной, а 19-го — с Кореей.
Это седьмое повреждение Неймара с тех пор как он присоединился к «ПСЖ» два года назад. Первую травму в новом клубе бразилец получил через месяц после переезда в Париж. Ничего серьезного, но с тех пор форвард набрал 322 дня на больничном (352 с учетом новой травмы), согласно подсчетам AS. Это 51 пропущенный матч, то есть половина от всех игр, которые он мог бы провести за «ПСЖ» с 2017 года.
Кстати, «Барселона», раздумывая, стоит ли снова подписывать бразильца, в первую очередь беспокоилась именно
За свою европейскую карьеру, то есть с 2014-го года бразилец получал различные повреждения 16 раз. Но только в 2019 году пропустил