Хрустальный бразилец. Неймар снова сломался

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Минус шесть игр из-за травмы бедра

В выходные «ПСЖ» получил печальные новости. В матче сборной Бразилии с Нигерией (1:1) Неймар был заменен уже на 12-й минуте из-за очередного повреждения. Как выяснилось после обследования в клубе, у футболиста выявлено растяжение двуглавой мышцы левого бедра. Ожидается, что нападающий пропустит около месяца. Через восемь дней бразильца ожидает еще одна проверка, тогда сроки восстановления будут обозначены точнее.

Но если прогноз верен, Неймар пропустит шесть матчей «ПСЖ», два из которых в Лиге чемпионов: «Ницца», «Брюгге», «Марсель», «Дижон», «Брюгге», «Брест».

Также вероятно, что 10-й номер сборной не сможет помочь национальной команде в товарищеских матчах. 15 ноября Бразилия играет с Аргентиной, а 19-го — с Кореей.

Почти год на больничном

Это седьмое повреждение Неймара с тех пор как он присоединился к «ПСЖ» два года назад. Первую травму в новом клубе бразилец получил через месяц после переезда в Париж. Ничего серьезного, но с тех пор форвард набрал 322 дня на больничном (352 с учетом новой травмы), согласно подсчетам AS. Это 51 пропущенный матч, то есть половина от всех игр, которые он мог бы провести за «ПСЖ» с 2017 года.

Кстати, «Барселона», раздумывая, стоит ли снова подписывать бразильца, в первую очередь беспокоилась именно из-за постоянных травм футболиста.

Все травмы Неймара в Европе

За свою европейскую карьеру, то есть с 2014-го года бразилец получал различные повреждения 16 раз. Но только в 2019 году пропустил из-за них уже 175 дней, сообщает Marca.