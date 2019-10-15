Хосеп Гвардьола: Испания превращается в авторитарное государство

— Это неприемлемо в Европе ХХI века! Испания превращается в авторитарное государство, — приводит слова Гвардьолы L’Equipe. — Политические деятели, которых эта страна отправила в тюрьму, являются лидерами основных партий Каталонии. У этого конфликта есть только один выход: нам нужно садиться за стол переговоров и договариваться.