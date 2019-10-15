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14 октября, источник: Спорт-Экспресс

Хосеп Гвардьола: Испания превращается в авторитарное государство

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола раскритиковал решение о тюремном заключении организаторов референдума о независимости Каталонии.

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Источник: Reuters

— Это неприемлемо в Европе ХХI века! Испания превращается в авторитарное государство, — приводит слова Гвардьолы L’Equipe. — Политические деятели, которых эта страна отправила в тюрьму, являются лидерами основных партий Каталонии. У этого конфликта есть только один выход: нам нужно садиться за стол переговоров и договариваться.

Испанский Верховный суд вынес приговор 12 организаторам референдума о независимости Каталонии. Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Остальные трое были признаны виновными в непослушании — их не приговорили к заключению.

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