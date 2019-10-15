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09:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок

Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Reuters

25-летний футболист опубликовал в Instagram пост в поддержку военной операции Турции на севере Сирии, которая началась на прошлой неделе. Позже публикация была удалена. Болельщики раскритиковали поступок Шахина и потребовали выгнать его из команды за «националистические высказывания, выражающие солидарность с режимом [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и презрение по отношению к гибели курдов», пишет Spiegel.

«Мы выступаем за отказ от любых актов войны — эта позиция вне всякого обсуждения», — говорится в заявлении клуба. Отмечается, что Шахин сможет тренироваться с резервными командами «Санкт-Паули».

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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