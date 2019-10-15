Стойлов стал кандидатом в главные тренеры европейского клуба

По информации источника, болгарский специалист является главным кандидатов в наставники варшавской «Легии».

Руководство польского клуба изучает возможность смены главного тренера из-за неудачного старта в чемпионате Польши. После 11 туров «Легия» занимает лишь девятое место. Уже в ближайшие несколько дней боссы «армейцев» планируют расстаться с сербским специалистом Александаром Вуковичем, который работает с апреля нынешнего года.

В то же время, помимо Стойлова, боссы «Легии» рассматривают еще две кандидатуры — россиянина Олега Кононова, недавно отправленного в отставку с поста главного тренера московского «Спартака», и украинца Юрия Вернидуба, ныне также пребывающего без работы.