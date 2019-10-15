Стойлов стал кандидатом в главные тренеры европейского клуба
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Станимир Стойлов может продолжит работу в Польше, сообщает Standartnews.com.
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Станимир Стойлов может продолжит работу в Польше, сообщает Standartnews.com.
По информации источника, болгарский специалист является главным кандидатов в наставники варшавской «Легии».
Руководство польского клуба изучает возможность смены главного тренера
В то же время, помимо Стойлова, боссы «Легии» рассматривают еще две кандидатуры — россиянина Олега Кононова, недавно отправленного в отставку с поста главного тренера московского «Спартака», и украинца Юрия Вернидуба, ныне также пребывающего без работы.
Варшавская «Легия» — один из