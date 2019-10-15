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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов стал кандидатом в главные тренеры европейского клуба

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Станимир Стойлов может продолжит работу в Польше, сообщает Standartnews.com.

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По информации источника, болгарский специалист является главным кандидатов в наставники варшавской «Легии».

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Руководство польского клуба изучает возможность смены главного тренера из-за неудачного старта в чемпионате Польши. После 11 туров «Легия» занимает лишь девятое место. Уже в ближайшие несколько дней боссы «армейцев» планируют расстаться с сербским специалистом Александаром Вуковичем, который работает с апреля нынешнего года.

В то же время, помимо Стойлова, боссы «Легии» рассматривают еще две кандидатуры — россиянина Олега Кононова, недавно отправленного в отставку с поста главного тренера московского «Спартака», и украинца Юрия Вернидуба, ныне также пребывающего без работы.

Варшавская «Легия» — один из топ-клубов Польши, 13 раз выигрывавший титул чемпиона страны. Больше «армейцев» высшие награды тамошней лиги выигрывали только «Гурник» из Забже и «Рух» из Хожува — по 14 раз.

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