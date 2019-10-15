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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

QazSport покажет в прямом эфире матчи «Астана» — «Кайрат» и «Тобол» — «Ордабасы»

Телеканал QazSport покажет в прямом эфире два центральных матча 30-го тура казахстанской премьер-лиги, которые состоятся 20 октября.

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На 14:00 по столичному времени намечена трансляция из Костаная, где местный «Тобол» примет шымкентский «Ордабасы».

В 20:00 начнется матч между «Астаной» и «Кайратом». Эта встреча пройдет на стадионе «Астана Арена».

На данный момент алматинский клуб возглавляет турнирную таблицу КПЛ, набрав в 29 играх 62 очка. Далее идет «Тобол» (59 очков в 28 матчах), «Астана» (57 очков в 28 матчах) и «Ордабасы» (53 очка в 29 матчах).

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