QazSport покажет в прямом эфире матчи «Астана» — «Кайрат» и «Тобол» — «Ордабасы»
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире два центральных матча 30-го тура казахстанской
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире два центральных матча 30-го тура казахстанской
На 14:00 по столичному времени намечена трансляция из Костаная, где местный «Тобол» примет шымкентский «Ордабасы».
В 20:00 начнется матч между «Астаной» и «Кайратом». Эта встреча пройдет на стадионе «Астана Арена».
На данный момент алматинский клуб возглавляет турнирную таблицу КПЛ, набрав в 29 играх 62 очка. Далее идет «Тобол» (59 очков в 28 матчах), «Астана» (57 очков в 28 матчах) и «Ордабасы» (53 очка в 29 матчах).