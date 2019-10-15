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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Михайлов подал в отставку с поста главы Болгарского футбольного союза

ЕВРО-2020. Борислав Михайлов подал в отставку с поста президента Болгарского футбольного союза (БФС), сообщается на сайте организации.

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Источник: AFP 2019

Михайлов подал в отставку в связи с возникшей «напряженностью, которая наносит ущерб БФС и всему болгарскому футболу».

Во вторник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Михайлова покинуть свой пост по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы с командой Англии.

Матч с участием сборных Англии и Болгарии, прошедший в понедельник в Софии (6:0 в пользу англичан), дважды прерывался в первом тайме из-за расистского поведения фанатов. Болельщики скандировали расистские оскорбления, изображали уханье и демонстрировали нацистские приветствия, а также держали в руках футболки с логотипом УЕФА и текстом «Без уважения», что является отсылкой к кампании УЕФА «Уважение», направленной на борьбу с расизмом в спорте.

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