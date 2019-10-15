Михайлов подал в отставку с поста главы Болгарского футбольного союза
ЕВРО-2020. Борислав Михайлов подал в отставку с поста президента Болгарского футбольного союза (БФС), сообщается на сайте организации.
ЕВРО-2020. Борислав Михайлов подал в отставку с поста президента Болгарского футбольного союза (БФС), сообщается на сайте организации.
Михайлов подал в отставку в связи с возникшей «напряженностью, которая наносит ущерб БФС и всему болгарскому футболу».
Во вторник
Матч с участием сборных Англии и Болгарии, прошедший в понедельник в Софии (6:0 в пользу англичан), дважды прерывался в первом тайме