Михайлов подал в отставку с поста главы Болгарского футбольного союза

Михайлов подал в отставку в связи с возникшей «напряженностью, которая наносит ущерб БФС и всему болгарскому футболу».

Матч с участием сборных Англии и Болгарии, прошедший в понедельник в Софии (6:0 в пользу англичан), дважды прерывался в первом тайме из-за расистского поведения фанатов. Болельщики скандировали расистские оскорбления, изображали уханье и демонстрировали нацистские приветствия, а также держали в руках футболки с логотипом УЕФА и текстом «Без уважения», что является отсылкой к кампании УЕФА «Уважение», направленной на борьбу с расизмом в спорте.