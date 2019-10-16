«Андерлехт» нарушил правила, назначив Компани на пост тренера

Летом 2019 года Компани вернулся в «Андерлехт», где начинал свою карьеру, в качестве играющего тренера. Однако на тот момент он ещё не получил лицензию UEFA Pro, которая является обязательной для всех тренеров и топ-менеджеров, работающих в чемпионате Бельгии. За это «Андерлехт» был наказан максимально возможным штрафом в размере 5 тыс. евро и получил строгий выговор «за недостаточное уважение к соблюдению правил».