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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Андерлехт» нарушил правила, назначив Компани на пост тренера

Руководство Формулы-1 всё же сумело договориться с представителями Майами о проведении этапа Гран-при чемпионата мира в крупнейшем городе штата Флорида.

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Источник: Reuters

Летом 2019 года Компани вернулся в «Андерлехт», где начинал свою карьеру, в качестве играющего тренера. Однако на тот момент он ещё не получил лицензию UEFA Pro, которая является обязательной для всех тренеров и топ-менеджеров, работающих в чемпионате Бельгии. За это «Андерлехт» был наказан максимально возможным штрафом в размере 5 тыс. евро и получил строгий выговор «за недостаточное уважение к соблюдению правил».

Представители «Андерлехта» в ответ пояснили, что главным тренером команды является Саймон Дэвис. Однако комиссия, созданная комитетом по лицензированию, представила доказательства обратного.

После 10 туров в чемпионате Бельгии «Андерлехт» набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У лидирующего «Брюгге» 14 очков и на один матч меньше.

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