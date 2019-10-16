«Андерлехт» нарушил правила, назначив Компани на пост тренера
Руководство Формулы-1 всё же сумело договориться с представителями Майами о проведении этапа
Руководство Формулы-1 всё же сумело договориться с представителями Майами о проведении этапа
Летом 2019 года Компани вернулся в «Андерлехт», где начинал свою карьеру, в качестве играющего тренера. Однако на тот момент он ещё не получил лицензию UEFA Pro, которая является обязательной для всех тренеров и
Представители «Андерлехта» в ответ пояснили, что главным тренером команды является Саймон Дэвис. Однако комиссия, созданная комитетом по лицензированию, представила доказательства обратного.
После 10 туров в чемпионате Бельгии «Андерлехт» набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У лидирующего «Брюгге» 14 очков и на один матч меньше.