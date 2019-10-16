Футболисту сборной Казахстана посоветовали покинуть «Кайрат»

«Мне жалко Тунгышбаева, который в начале сезона из “Ордабасы” перешел в “Кайрат”. Я считаю, что переход в алматинский клуб был самой большой его ошибкой. Когда переходишь — смотри, кто в этой команде играет. Там венгр (Эппель), там Эсеола, они совсем в другой футбол играют. Перешел и сел на лавку, хотя талантливый парень. Тем более за сборную неплохо выступал — такой резкий игрок, хорошо двигался. Это урок ему на будущее. Если он сейчас не уйдет в другую команду, то пропадет», — рассказал Шадиев.