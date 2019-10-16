Футболисту сборной Казахстана посоветовали покинуть «Кайрат»

«Мне жалко Тунгышбаева, который в начале сезона из “Ордабасы” перешел в “Кайрат”. Я считаю, что переход в алматинский клуб был самой большой его ошибкой. Когда переходишь — смотри, кто в этой команде играет. Там венгр (Эппель), там Эсеола, они совсем в другой футбол играют. Перешел и сел на лавку, хотя талантливый парень. Тем более за сборную неплохо выступал — такой резкий игрок, хорошо двигался. Это урок ему на будущее. Если он сейчас не уйдет в другую команду, то пропадет», — рассказал Шадиев.
24-летний Тунгышбаев — воспитанник шымкентского футбола. Сезон 2013 года провел в аренде в «Кыране», а с 2014 стал регулярно выступать за основной состав «Ордабасы». Успешная игра за южан позволила ему получить вызов в сборную Казахстана в 2016 году. До этого защищал цвета сборных до 19 и 21 года.
В начале 2019 перешел в «Кайрат», подписав контракт до конца 2021 года, однако основным игроком клуба не стал, проведя всего 13 игр в КПЛ и выходя преимущественно на замену.