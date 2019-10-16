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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисту сборной Казахстана посоветовали покинуть «Кайрат»

Ветеран отечественного футбола Юсуп Шадиев выразил обеспокоенность тем, что один из талантливых игроков сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев не проходит в состав «Кайрата». Вот что он по этому поводу рассказал Vesti.kz.

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«Мне жалко Тунгышбаева, который в начале сезона из “Ордабасы” перешел в “Кайрат”. Я считаю, что переход в алматинский клуб был самой большой его ошибкой. Когда переходишь — смотри, кто в этой команде играет. Там венгр (Эппель), там Эсеола, они совсем в другой футбол играют. Перешел и сел на лавку, хотя талантливый парень. Тем более за сборную неплохо выступал — такой резкий игрок, хорошо двигался. Это урок ему на будущее. Если он сейчас не уйдет в другую команду, то пропадет», — рассказал Шадиев.

24-летний Тунгышбаев — воспитанник шымкентского футбола. Сезон 2013 года провел в аренде в «Кыране», а с 2014 стал регулярно выступать за основной состав «Ордабасы». Успешная игра за южан позволила ему получить вызов в сборную Казахстана в 2016 году. До этого защищал цвета сборных до 19 и 21 года.

В начале 2019 перешел в «Кайрат», подписав контракт до конца 2021 года, однако основным игроком клуба не стал, проведя всего 13 игр в КПЛ и выходя преимущественно на замену.

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