Текущие события
Футбол. Сборные
04:30
Перу
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Боливия
Гаити
31
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Греция
Босния и Герцеговина
21
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Лихтенштейн
Италия
05
Футбол. Сборные
15.10
Алжир
Колумбия
30
Футбол. Сборные
15.10
Марокко
Габон
23
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
13:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» решил перейти с натурального газона на искусственный

Руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев посетил Караганду для проведения очередной инспекции поля стадиона «Шахтер».

Наверх

В рамках визита было осмотрено покрытие главной футбольной арены города, а также проведена встреча с руководством клуба и стадиона о перспективах изменения ситуации с полем. Напомним, что ранее Комиссия по сертификации и допуску полей уже вводила запрет на проведение матчей и стадион «Шахтер» находится под особым контролем.

Руководители клуба и стадиона сообщили, что в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха травяное покрытие находится в нестабильном состоянии. Проведение матча на данном газоне несет прямую опасность здоровью футболистов. Усиливает отрицательный эффект отсутствие подогрева поля на стадионе.

По итогам инспекции принято решение запретить проведение официальных матчей на стадионе «Шахтер» в текущем сезоне.

Для решения сложившейся проблемы планируется провести замену покрытия в следующем году. В данный момент готовится необходимая документация для проведения соответствующего конкурса.

Ожидается, что реконструкция завершится во втором квартале 2020 года. Ее итогом станет монтаж искуcственного покрытия с системой подогрева. Также будет полностью обновлен газон на запасном поле стадиона.

Добавим, что помимо карагандинской арены в осенний период под особым контролем находятся и другие стадионы, на которых отсутствует или не функционирует в полной мере система подогрева поля. В случае выявления неудовлетворительного состояния футбольного покрытия к таким аренам будет применена аналогичная мера.

Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Глава UFC рассказал о следующем бое Нурмагомедова и реванше с МакГрегором
6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020
Василевский превзошел самого дорогого вратаря мира в матче НХЛ
Медведев отказался играть в Москве. Он достоин осуждения?
Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
Америка не щадит Ковальчука. Чемпион ОИ сломал три клюшки
СБР определил кандидатов на участие в первых этапах Кубка мира
Бесчастных назначен главным тренером «Факела»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь