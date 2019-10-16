«Шахтер» решил перейти с натурального газона на искусственный

В рамках визита было осмотрено покрытие главной футбольной арены города, а также проведена встреча с руководством клуба и стадиона о перспективах изменения ситуации с полем. Напомним, что ранее Комиссия по сертификации и допуску полей уже вводила запрет на проведение матчей и стадион «Шахтер» находится под особым контролем.

Руководители клуба и стадиона сообщили, что в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха травяное покрытие находится в нестабильном состоянии. Проведение матча на данном газоне несет прямую опасность здоровью футболистов. Усиливает отрицательный эффект отсутствие подогрева поля на стадионе.

По итогам инспекции принято решение запретить проведение официальных матчей на стадионе «Шахтер» в текущем сезоне.

Для решения сложившейся проблемы планируется провести замену покрытия в следующем году. В данный момент готовится необходимая документация для проведения соответствующего конкурса.

Ожидается, что реконструкция завершится во втором квартале 2020 года. Ее итогом станет монтаж искуcственного покрытия с системой подогрева. Также будет полностью обновлен газон на запасном поле стадиона.