Месси в третий раз подряд получил «Золотую бутсу»

«Спасибо моей семьей, тренерам, коллегам. Спасибо Луису Суаресу и Жорди Альбе, которые помогли мне получить шестую “Золотую бутсу”… увидимся в следующий раз», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Обладатель «Золотой бутсы» определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. В сезоне-2018/19 Месси забил 36 гола в 34 матчах чемпионата Испании, став его лучшим бомбардиром. Аргентинский футболист в борьбе за награду обошел форварда французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе (33) и нападающего итальянской «Сампдории» Фабио Квальяреллу (26).