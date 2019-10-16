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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси в третий раз подряд получил «Золотую бутсу»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в третий раз подряд получил «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

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Торжественная церемония вручения награды состоялась в среду в Барселоне.

«Спасибо моей семьей, тренерам, коллегам. Спасибо Луису Суаресу и Жорди Альбе, которые помогли мне получить шестую “Золотую бутсу”… увидимся в следующий раз», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Обладатель «Золотой бутсы» определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. В сезоне-2018/19 Месси забил 36 гола в 34 матчах чемпионата Испании, став его лучшим бомбардиром. Аргентинский футболист в борьбе за награду обошел форварда французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе (33) и нападающего итальянской «Сампдории» Фабио Квальяреллу (26).

Ранее Месси получал награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

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