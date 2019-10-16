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17:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» задумался о смене главного тренера

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с бывшим главным тренером туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Tuttosport.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в данный момент стороны обсуждают заработную плату. Специалист рассчитывает получать в английской команде не меньше 7,5 миллиона евро в год. Шансы на скорое заключение контракта с итальянцем оцениваются очень высоко.

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Если Аллегри будет назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед», в штабе специалиста может оказаться бывший игрок «красных дьяволов» Патрис Эвра. Также сообщается, что предложение о работе итальянцу в ближайшее время хочет сделать еще одна английская команда — лондонский «Тоттенхэм».

«Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года возглавляет норвежец Уле-Гуннар Сульшер. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в Английской премьер-лиге. В нынешнем чемпионате МЮ после восьми туров имеет в активе девять очков и занимает 12-е место в таблице.

Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», который специалист возглавлял с 2014-го по 2019 год. За это время тренер пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза — Кубок страны и дважды стал обладателем Суперкубка.

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