«Манчестер Юнайтед» задумался о смене главного тренера

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в данный момент стороны обсуждают заработную плату. Специалист рассчитывает получать в английской команде не меньше 7,5 миллиона евро в год. Шансы на скорое заключение контракта с итальянцем оцениваются очень высоко.

Если Аллегри будет назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед», в штабе специалиста может оказаться бывший игрок «красных дьяволов» Патрис Эвра. Также сообщается, что предложение о работе итальянцу в ближайшее время хочет сделать еще одна английская команда — лондонский «Тоттенхэм».

«Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года возглавляет норвежец Уле-Гуннар Сульшер. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в Английской премьер-лиге. В нынешнем чемпионате МЮ после восьми туров имеет в активе девять очков и занимает 12-е место в таблице.