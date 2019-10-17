Ла Лига хочет перенести Эль-Класико в Мадрид. Виной всему массовые протесты
Предлагается обменять матчи и первого и второго круга между «Реалом» и «Барселоной». Мадридцы против — они бы предпочли просто перенести дату первого
Предлагается обменять матчи и первого и второго круга между «Реалом» и «Барселоной». Мадридцы против — они бы предпочли просто перенести дату первого
В Каталонии политический кризис. После решения Верховного суда вынести обвинительные приговоры организаторам референдума, на котором 90% проголосовавших выбрали независимость от Испании, в регионе начались массовые протесты. Поначалу они носили мирный характер, но быстро привели к столкновениям с полицией.
Для Ла Лиги приговор суда тоже оказался очень некстати, ведь 26 октября в Барселоне должно пройти
Ла Лига, желая обезопасить клубы и болельщиков со всего мира, собирающихся на самое грандиозное клубное противостояние футбольной Европы, уже обратилась в Комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола с просьбой об изменении порядка проведения
Комитет состоит из трех человек, представляющих федерацию и лигу. Клубы должны представить свою позицию об обмене кругами до понедельника включительно, а уже во вторник или среду будет принято решение. При этом мнения клубов будут носить рекомендательный характер даже если они откажутся от переноса, это не может помешать комитету принять прямо противоположное решение. Сейчас все говорит о том, что комитету придется перенести
Кроме того, на «Сантьяго Бернабеу» в даты, свободные от матчей, запланированы косметические ремонтные работы. В «Реале» обмену кругами предпочли бы перенос матча на другую дату, но таким образом, чтобы встреча в Барселоне состоялась ранее ответной игры.
Матч с «Реалом» должен был стать первым на «Камп Ноу» после решения Верховного суда, принятого 14 октября. Уже через несколько минут после вынесения приговора Барселона выступила с заявлением о несогласии с таким решением и призвала стороны (в первую очередь, официальную) к диалогу. Вслед за каталонским клубом столь же неодобрительно высказались легенды
Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Аэропорт заблокирован митингующими, в городе проходят беспорядки и столкновения с полицией. Во вторник, на второй день протестов, 51 человек был арестован и еще 124 обратились за медицинской помощью.
Испанское издание AS напоминает, что в день проведения референдума, прошедшего 1 октября 2017 года, матч «Барселона» — «
Зибрак Артем