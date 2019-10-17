«Их матчи превращались в кровавый кошмар»

Источник: AFP 2019

«Лидс Юнайтед» не выступает в Английской премьер-лиге (АПЛ) уже 15 лет, но до сих пор остается одним из самых популярных клубов в стране и имеет армию поклонников за пределами Туманного Альбиона. В середине 1960-х — начале 1970-х команда доминировала во внутреннем первенстве и феерила в еврокубках, в 1992-м стала последним чемпионом Англии перед образованием АПЛ. Еще через несколько лет «Лидс» во главе с Дэвидом О’Лири снова бился за титул в премьер-лиге и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В той команде блистали Рио Фердинанд, Алан Смит и Харри Кьюэлл. 17 октября белые празднуют столетие, а «Лента.ру» вспоминает путь команды и рассказывает о положении дел в «Юнайтед» в настоящий момент.

Сто лет назад

По британским меркам «Лидс Юнайтед» появился достаточно поздно — лишь в 1919 году. Его прародителем был «Лидс Сити», основанный на 15 лет раньше. В 1912-м в коллектив, выступавший во втором по силе дивизионе страны, пришел Герберт Чепмен. Англичанин стал не только главным тренером, но и взвалил на свои плечи все управленческие функции.

Специалист поставил команде симпатичный атакующий футбол, но подняться в элиту «Лидс Сити» никак не удавалось. Чтобы добиться цели, Чепмен активно переманивал игроков других клубов, предлагая им высокие зарплаты, что нарушало установленные лигой правила. Функционера «сдал» бывший игрок «Сити» Чарли Коупланд, после чего команду исключили из числа участников второго дивизиона, а Чепмена пожизненно дисквалифицировали.

Болельщики решили действовать и на осколках канувшего в лету «Сити» создали новую команду с тем же названием, но другой приставкой — «Юнайтед». Тренером стал бывший игрок «Лидса» Дик Рэй, коллективу удалось заявиться в одну из региональных лиг. Уже через год руководство клуба добилось разрешения на участие во втором дивизионе.

Матч финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс». | Источник: AP 2019

До элиты английского футбола «Лидс» добрался через пять лет после основания, но долгие годы команда была типичным «лифтом», с завидной регулярностью путешествуя из первого дивизиона во второй. Все изменилось в середине 1960-х после прихода на пост главного тренера Дона Реви.

Время триумфов

Специалист возглавил команду в 1961 году, после чего затеял настоящую революцию, которая коснулась не только тренировочного процесса и кадровой политики, но даже цветов клуба: при Реви они поменялись с синих на белые. По мнению Дона, так «Юнайтед» становился больше похож на его любимый мадридский «Реал».

За первые пару сезонов специалист провел серьезную чистку состава, выдворив сразу 27 футболистов. При этом команду пополнили несколько новых игроков, а основную ставку тренер сделал на молодежь. Отдельное внимание Реви уделял созданию в коллективе семейной атмосферы: специалист постоянно устраивал «корпоративы» с игроками и их семьями, что довольно скоро превратило партнеров по команде в настоящих друзей.

Результатом этих усилий стало возвращение «Лидса» в элитный дивизион английского футбола в 1964-м, однако скептики были уверены в очередном вылете команды. Реви заставил их замолчать, завоевав с командой серебряные медали в первом же сезоне в первом дивизионе. С белыми Дон работал до 1974 года, при нем команда дважды стала чемпионом страны, выиграла Кубок и Суперкубок Англии, а также выходила в финал Кубка обладателей кубков. Поклонники «Лидса» боготворили команду и ее наставника, но все остальные испытывали к «Юнайтед» настоящую ненависть.

На футбольном поле белые действовали очень грубо, при этом сами часто симулировали травмы. Про Реви также ходили слухи, что тренер активно «работает» с судьями, но поймать его с поличным никому не удалось.

«Было очень неприятно играть с ними. Это была сильная в игровом смысле команда, состоящая из индивидуально неплохих футболистов, но в их действиях было столько грязи, что матчи с ними превращались в кровавый кошмар. Столько синяков и ссадин, сколько я зарабатывал в играх против “Лидса”, я не получал за весь сезон», — вспоминал легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест.

Дон Реви | Источник: Reuters

После ухода Реви, который возглавил сборную Англии, в истории «Лидса» снова наступила черная полоса. В команде сменился ряд тренеров, клуб несколько лет болтался в середине турнирной таблицы, а в 1982-м вылетел во второй дивизион, где прозябал семь лет.

Возвращение «Юнайтед» в элиту английского футбола началось в 1988 году с приходом в команду Говарда Уилкинсона. Тренер через год вывел «Лидс» в первый дивизион, команда усилилась такими футболистами как Гордон Стракан, Гари Макаллистер и Эрик Кантона. В сезоне-1990/1991 белые заняли четвертое место, а на следующий год стали последними победителями первого дивизиона английского чемпионата. В 1992-м турнир стал официально называться АПЛ.

В 1996-м Уилкинсон дошел с «Лидсом» до финала Кубка лиги, где его команда потерпела поражение от «Астон Виллы». Вскоре тренер покинул команду, ему на смену пришел Джордж Грэм. За пару лет работы в клубе специалист не добился сколько-нибудь значимых результатов. Очередной яркий период в истории «Лидса» связан с его помощником — Дэвидом О’Лири, возглавившим «Юнайтед» в 1998-м.

Ирландский тренер спустя два года завоевал бронзовые медали АПЛ и путевку в Лигу чемпионов. В преддверии старта в главном европейском турнире белые провели масштабную трансферную кампанию, по итогам которой к клубу присоединились Марк Видука, Оливье Дакур, Доминик Маттео и Рио Фердинанд. Кроме того, О’Лири начал доверять молодым воспитанникам академии «Юнайтед» Джонатану Вудгейту, Алану Смиту, Иану Харту, Харри Кьюэллу, которые очень быстро стали настоящими звездами британского футбола.

С первой же попытки «Лидс» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступил «Валенсии». Перед этим англичане уверенно преодолели два групповых этапа, а в ¼ финала были сильнее другой испанской команды — «Депортиво». За успешным выступлением в Европе последовали неудачи во внутреннем первенстве, которые не позволили «Лидсу» вернуться в Лигу чемпионов. В 2002-м команду покинул О’Лири, а спустя два года «Юнайтед» вылетел в Чемпионшип.

Смутные времена

В стремительном падении «Лидса» косвенно виновата именно Лига чемпионов. Боссы «Юнайтед» в начале нулевых довольно самонадеянно потратили огромные деньги на усиление состава, рассчитывая, что траты окупятся призовыми от участия в главном европейском клубном турнире. Однако белые раз за разом оставались за бортом футбольного праздника.

В итоге английский клуб начал стремительно уходить в минус. «Лидсу» пришлось устроить масштабную распродажу лидеров: команду покинули Смит, Кьюэлл, Вудгейт и Фердинанд. Покупать новых лидеров было попросту не на что. К 2003 году общие долги «Юнайтед» достигли 80 миллионов фунтов, футболистам и тренерам начали задерживать зарплаты. С молотка ушли домашний стадион «Элланд Роуд» и даже тренировочная база команды.

Стадион «Элланд Роуд» | Источник: Reuters

Председатель правления клуба Питер Ридсдейл пытался разобраться в проблемах, до последнего уверял СМИ и болельщиков, что у «Лидса» нет финансовых проблем, но в итоге сложил с себя полномочия. Его место занял Кен Бейтс, но и его усилий было недостаточно для сохранения места в АПЛ.

После двух сезонов в Чемпионшипе Бейтс мошенническим путем попытался избавить клуб от долгов, за что с «Лидса» сняли 10 очков, и в 2007 году белые впервые в истории оказались в третьем по силе английском дивизионе. Сезон команда начала с 15-очковым штрафом, но, несмотря на это, финишировала пятой. Еще через год «Юнайтед» вернулся в Чемпионшип, где с переменным успехом выступает и по сей день.

Наши дни

С 2012-го по 2018 год команда болталась в середине турнирной таблицы, не поднимаясь выше седьмого места. За это время «Лидс» несколько раз менял владельцев. Светлая полоса в истории клуба началась в 2017-м, когда в «Юнайтед» пришел итальянский бизнесмен Андреа Радриццани.

Первым шагом нового руководителя, который безумно обрадовал болельщиков, было возвращение в собственность «Лидса» домашнего стадиона. Радриццани также сразу поставил себе и команде четкую цель — вернуться в элиту за пять лет. Для достижения этого результата летом 2018-го в клубе появился новый главный тренер с мировым именем — аргентинец Марсело Бьелса.

В послужном списке специалиста — сборные Аргентины и Чили, он также возглавлял «Лацио», «Марсель» и «Атлетик» из Бильбао. За оригинальные методы работы тренера на родине наградили прозвищем El Loco, что переводится как «сумасшедший».

Аргентинец Марсело Бьелса у кромки поля | Источник: Reuters

Бьелса решил сразу подтвердить репутацию самодура. Первым делом тренер уточнил, что среднестатистическому болельщику для покупки билета на матч «Лидса» нужно работать около трех часов. После этого аргентинец вооружил весь состав команды метлами и мусорными пакетами и заставил футболистов провести уборку территории вокруг базы. Время работы составило те самые три часа. По задумке Бьелсы, в ходе тренинга игроки должны были понять, на что идут простые смертные, чтобы посмотреть на них вживую.

Аргентинец в прямом смысле поселился на базе «Лидса», чтобы полностью отдаваться рабочему процессу. В свободное от тренировок время Бьелса мог по 10 часов подряд смотреть видео с матчами соперников, кроме того, сам тренер и его помощники как настоящие шпионы пробирались на базы других клубов, чтобы понаблюдать за тренировками.

В первом же сезоне под руководством Бьелсы «Лидс» едва не вышел в АПЛ. Клуб долгое время лидировал в чемпионате, затем опустился на третье место, а в матчах плей-офф уступил «Дерби Каунти». В нынешнем первенстве белые после 11 туров идут на пятом месте, отставая от лидера на два очка.

В апреле этого года произошел эпизод, за который Бьелса и футболисты «Лидса» были отмечены премией Fair Play. В разгар битвы за выход в АПЛ белые играли с прямым конкурентом — «Астон Виллой» и вышли вперед на 72-й минуте. За пару мгновений до этого игрок бирмингемцев получил травму в центре поля, но игроки «Юнайтед» не остановились и довели дело до гола. Аргентинского тренера возмутил этот момент, после чего он дал распоряжение своим футболистам специально пропустить мяч, который установил окончательный счет встречи — 1:1. В восторге от поступка Бьелсы и его подопечных были все, кроме некоторых поклонников «Лидса».

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Несколько дней назад Радриццани сообщил, что получил около 20 предложений от потенциальных инвесторов. Одно из них отправила компания Qatar Sports Investment, владеющая французским ПСЖ. По словам итальянского бизнесмена, организация полна решимости зайти на английский футбольный рынок и сделать из «Лидса» ни много ни мало конкурента для «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Миллионы от катарских шейхов — достойный подарок на столетие легендарного клуба.