Футболист забил победный гол головой со своей половины поля
Курьезный эпизод произошел в матче Северной
Курьезный эпизод произошел в матче Северной
На 62-й минуте игрок обороны манкунианцев вынес мяч со своей половины. На подачу к центральной линии выдвинулся защитник «Басфорда» Стефан Галински. Он опередил соперника и пробил головой в сторону чужих ворот.
Мяч полетел к штрафной площади «Манчестера», перелетел через голкипера, который неудачно вышел из ворот, и залетел в сетку.
Гол Стефана стал победным — «Басфорд» победил со счетом 3:1.
«Юнайтед оф Манчестер» — полупрофессиональный клуб, основанный в 2005 году болельщиками «Манчестер Юнайтед», недовольными покупкой команды американцем Малькольмом Глейзером.