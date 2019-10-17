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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист забил победный гол головой со своей половины поля

Курьезный эпизод произошел в матче Северной премьер-лиги (седьмой дивизион Англии) между клубами «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер», сообщает Eurosport.

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На 62-й минуте игрок обороны манкунианцев вынес мяч со своей половины. На подачу к центральной линии выдвинулся защитник «Басфорда» Стефан Галински. Он опередил соперника и пробил головой в сторону чужих ворот.

Мяч полетел к штрафной площади «Манчестера», перелетел через голкипера, который неудачно вышел из ворот, и залетел в сетку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Стефана стал победным — «Басфорд» победил со счетом 3:1.

«Юнайтед оф Манчестер» — полупрофессиональный клуб, основанный в 2005 году болельщиками «Манчестер Юнайтед», недовольными покупкой команды американцем Малькольмом Глейзером.

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