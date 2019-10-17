Месси взялся за усиление «Барселоны»

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По информации издания, каталонцы летом 2020 года планируют усилить позицию левого защитника, на которой сейчас играет 30-летний Жорди Альба. Во время последнего трансферного окна «Барселона» приобрела защитника Жуниора Фирпо за 18 миллионов евро, однако Месси недоволен его уровнем.

Форвард считает, что именно Тальяфико сможет стать долгосрочной заменой Альбе. Он настаивает на том, чтобы «Барселона» купила именно его.

23-летний Тальяфико — партнер Месси по сборной Аргентины. В прошлом сезоне он вместе с «Аяксом» добрался до полуфинала Лиги чемпионов и стал чемпионом Нидерландов.