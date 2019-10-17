Форвард «Астаны» стоимостью 2,5 миллиона евро перенес операцию

Информации о сроках восстановления игрока нет. В текущем сезоне КПЛ форвард провел четыре неполные игры, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Астана» по окончанию текущего сезона планирует расстаться с Мубеле. 25-летний форвард сборной ДР Конго был взят в аренду сроком на год у французской «Тулузы», однако чемпионы Казахстана хотели бы прервать соглашение досрочно.