Озил: У меня контракт с «Арсеналом» до лета 2021 года, я останусь в команде

Источник: Reuters

«У меня контракт до лета 2021 года, и я останусь в команде до этого времени.

Когда я подписывал новый контракт, то всё тщательно обдумал и сказал, что принимаю одно из важнейших решений в карьере. Я не хотел оставаться лишь на один или два года, я хотел связать себя с «Арсеналом» на длительный срок, клуб хотел того же самого.

Бывают тяжёлые времена, как сейчас, но нет смысла убегать. Я так не поступлю. Я останусь здесь как минимум до 2021 года, — цитирует немца The Athletic.