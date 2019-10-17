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11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Озил: У меня контракт с «Арсеналом» до лета 2021 года, я останусь в команде

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил сообщил, что не планирует покидать команду, несмотря на слухи о возможном переходе в «Фенербахче».

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Источник: Reuters

«У меня контракт до лета 2021 года, и я останусь в команде до этого времени.

Когда я подписывал новый контракт, то всё тщательно обдумал и сказал, что принимаю одно из важнейших решений в карьере. Я не хотел оставаться лишь на один или два года, я хотел связать себя с «Арсеналом» на длительный срок, клуб хотел того же самого.

Бывают тяжёлые времена, как сейчас, но нет смысла убегать. Я так не поступлю. Я останусь здесь как минимум до 2021 года, — цитирует немца The Athletic.

В текущем сезоне Озил принял участие лишь в двух матчах. При этом он не попал в заявку «Арсенала» в трёх последних встречах.

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