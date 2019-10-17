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13:10 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ назначил нового главного тренера

«Атырау» подтвердил назначение Аскара Кожабергенова на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

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На этом посту он сменил Олега Дулуба, контракт с которым был расторгнут в сентябре. Под его руководством «Атырау» провел 14 матчей, в которых одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

Кожабергенова известен по работе с командами «Есиль-Богатырь», «Иртыш», «Тобол». В бытность футболистом специалист играл за «Кайрат» (Алматы), «Шахтер» (Караганда), «Жетысу» (Талдыкорган), джамбульский «Химик» и немецкий «Пройссен 07».

На данный момент «Атырау» занимает предпоследнее место в турнирной таблице КПЛ, набрав 20 очков в 28 матчах.

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