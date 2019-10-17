Клуб КПЛ назначил нового главного тренера
«Атырау» подтвердил назначение Аскара Кожабергенова на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.
«Атырау» подтвердил назначение Аскара Кожабергенова на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.
На этом посту он сменил Олега Дулуба, контракт с которым был расторгнут в сентябре. Под его руководством «Атырау» провел 14 матчей, в которых одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений.
Кожабергенова известен по работе с командами «Есиль-Богатырь», «Иртыш», «Тобол». В бытность футболистом специалист играл за «Кайрат» (Алматы), «Шахтер» (Караганда), «Жетысу» (Талдыкорган), джамбульский «Химик» и немецкий «Пройссен 07».
На данный момент «Атырау» занимает предпоследнее место в турнирной таблице КПЛ, набрав 20 очков в 28 матчах.