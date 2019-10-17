Руководство «Манчестер Юнайтед» начало переговоры с Аллегри

Источник: РИА "Новости"

По информации СМИ, 52-летний итальянский специалист приступил к переговорам с руководством «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Аллегри будет получать в «МЮ» 6,5 миллиона фунтов стерлингов за сезон.