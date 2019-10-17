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13:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Откровенное интервью лучшего игрока мира. Лионель Месси — о себе, семье, личной жизни и футболе

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. Разговор получился на удивление откровенным.

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The Best

— Как отреагировали ваши дети на предыдущий приз, полученный вами: The Best, который вы получили как лучший футболист сезона от ФИФА?

— Они были счастливы. Но, по правде говоря, подустали к концу церемонии, гала-вечер был длинным. Сыновья радовались и надеялись, что я выиграю. Они хотели выйти на сцену со мной. Тот день запомнится надолго.

— Что они говорили про других футболистов?

— Они знают всех. Дети смотрят много матчей — разных команд, не только «Барселоны» и сборной Аргентины. Конечно, они немного ошалели от такого числа игроков, потому что до этого они их видели только на поле и на карточках. Стеснялись, конечно, но были довольны.

— Как реагировала ваша жена Антонела?

— По-прежнему очень радуется, когда я получаю все эти награды. А в тот раз радовалась особенно, потому что на церемонии собралась вся семья, все дети. Ну почти все — не было Чиро.

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Семья

— Какая черта вашей супруги вам нравится больше всего?

— Честно говоря, мне в ней все нравится. У нее много хороших качеств, она всегда в хорошем настроении и решает проблемы, если они возникают, не делая из них проблем — правильно относится к жизни. Она очень умна.

— Кем, думаете, станут ваши дети, когда вырастут?

— Сейчас сложно сказать. Они еще совсем маленькие. А жизнь преподносит много сюрпризов и изменений.

— Расскажите немного о Матео.

— Он особенный. Постоянно увлекается чем-то новым. Но все три сына особенные. У каждого свой характер, все разные. Тиаго, несмотря на то, что ему всего семь, очень взрослый и умный. Настоящий джентльмен. А Чиро похож на Матео.

— Знаем, что Тиаго и Матео не левши. А Чиро бьет по мячу левой ногой?

— Никто из них — они все правши.

— Старшие очень любят футбол. Уже выбрали, какая позиция им больше нравится?

— Пока нет. Они еще маленькие. Больше любят забивать голы, находиться как можно ближе к воротам. Как и все дети в своем возрасте. Бегают за мячом и с мячом.

— Ваша собака тоже участвует в домашних играх?

— Ни за что. Во всяком случае стараемся избегать этого — уж больно он большой. В футбол с ним не поиграешь — порвет мяч. С ним играть невозможно.

— Любите гулять с ним?

— Мы выходим иногда. Но нечасто.

— Как вам представление Cirque du Soleil «Месси10» (недавно аргентинец побывал на представлении, где необычным образом на арене цирка рассказывалась история его жизни — Прим. «СЭ»)?

— Получил массу впечатлений! Не первый раз видел их выступление, но это получилось особенным. Много разных актов, история простая, но рассказана здорово. Был приятно удивлен, увиденное превзошло ожидания.

— Что понравилось больше всего?

— Акробат, канатоходец. Но на самом деле все выступления на высочайшем уровне.

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Дети уже знают, что такое травмы

— Что думаете, когда вспоминаете прошлое?

— В этой профессии не так много времени, чтобы остановиться и задуматься о прошлом. Живем сегодняшним днем и чаще думаем о том, что будет завтра, чем о том, что было. В футболе, к сожалению, у тебя мало радости, ты можешь совсем недолго наслаждаться моментом, так как каждые три дня новый вызов и новые цели. Уйду на пенсию, тогда займусь воспоминаниями.

— Но по крайней мере вы с годами стали другим человеком, более уверенным в себе.

— Очевидно, что вы взрослеете и учитесь. Появляется новый опыт в разных сферах жизни — на футбольном поле и вне его. Появление трех детей поменяло меня как человека, изменило мои взгляды и планы на жизнь.

— А дети знают, что такое травмы, понимают, когда вы травмированы и что это значит?

— Сейчас уже понимают. И спрашивают, как долго придется лечиться. Обычно они просят меня поиграть с ними в футбол, сыграть матч или просто побить по мячу. Но теперь они знают, что это невозможно сделать, когда у меня травма. Иногда забывают, но тут же спохватываются: «Ах, да, ты не можешь, травма». Стараются помочь, заботятся обо мне.

Мясо, мате и сериалы

— Учите их жарить мясо?

— По правде говоря, я сам этим почти не занимаюсь — скорее, помогу тому, кто станет что-то жарить.

— Видели видео, на котором вы как раз готовили мясо.

— Редко это делаю. Не то чтобы это для меня проблема, но обычно этим не занимаюсь.

— А какое ваше любимое испанское блюдо?

— Миланеса (отбивная) или паста. Люблю обычную еду.

— Жерар Пике признался, что как-то съел половину банки «Нутеллы».

— Я могу съесть немного шоколада или мороженое. Люблю сладкое, но стараюсь ограничивать себя.

— Как вы отдыхаете дома, чем занимаетесь?

— Провожу свободное время, если оно появляется, с детьми. Стараемся использовать каждую секунду и наслаждаться ей — смотрим телевизор, играем или что-то еще.

— Какие передачи смотрите?

— Больше сериалы. Но с детьми можем посмотреть мультфильмы или кинофильмы, которые им нравятся. Последнее слово за сыновьями — они решают, что смотреть.

— Вы фанат «Игры престолов». Как вам конец?

— Честно говоря, не то, что я ожидал. Представлял, что будет иначе.

— Каким предпочитаете пить мате?

— Мне нравится, когда он горячий и кисловатый. Раньше любил сладкий, но потом вкус изменился.

— Кофе пьете?

— Раньше пил много, но некоторое время назад перестал.

— У вас есть какие-то семейные привычки?

— Много. Перед сном люблю подготовиться к завтрашнему дню. Во время завтрака все должны быть за столом, у каждого свое место. Прихожу домой — снимаю обувь. Много и других привычек, но говорить о них не стану.

Призы

— Появилась еще одна привычка — завоевывать «Золотую бутсу».

— Мечтаю и дальше выигрывать что-то на командном уровне. Хочется еще раз завоевать Кубок чемпионов. Нужно снова победить в Лиге чемпионов — тогда придут и индивидуальные призы.

— Когда стали победителем гонки бомбардиров, сколько сообщений пришло на мобильный телефон?

— Очень много. В последний раз, думаю, штук 300. Даже не представлял, что у некоторых из тех, кто написал мне, есть мой номер.

— Вы часто сидите в телефоне?

— Более-менее. Но дома стараюсь отложить его в сторону.

— Вы получали много призов, но пока в вашей коллекции нет приза имени Пушкаша — за самый красивый гол.

— Всегда говорил, что личные призы — не самоцель. The Best, «Золотой мяч» или «Золотая бутса» — это не то, от чего я схожу с ума и мечтаю получить. И уж тем более не приз за самый красивый гол. Получу — отлично, нет — нет.

— А как вам гол Даниэла Жори, который выиграл приз в этом году?

— Классный. Впечатляющий. Удар ножницами с дальнего расстояния. Заслужил этот приз.

О себе говорить не люблю

— Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович постоянно стараются доказать, что они лучшие. Вы не такой. А что вы за футболист?

— Пусть обо мне говорят другие. Я знаю, какой я есть, что я делаю и на что способен. Но говорить об этом не хочу — не люблю.

— Как вы думаете, со временем вы переквалифицируетесь в полузащитника?

— Не знаю, посмотрим, как пойдет дальше. Обычно я опускаюсь в глубину поля, чтобы получить мяч, ухожу в полузащиту. Но сложно сказать, что будет дальше.

— А сколько вы еще сможете играть, как долго продлится это «дальше»?

— Со временем пойму. И первым скажу, что пора заканчивать, что больше не могу.

— В этом году вы пропустили немало игр из-за травм. Часто ваш организм требует больше отдыха?

— Голова свежая, кажется, что тебе все еще 25 лет, и ты пытаешься делать то же, что и раньше. Но тело сопротивляется. Приходится быть осторожнее, аккуратнее, бережнее к себе. Стараешься иначе относиться к тренировкам и готовиться к матчам.

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Нойер, тер Штеген, де Йонг и ван Дейк

— В Германии спорят, кто больше заслуживает места в воротах сборной. На ваш взгляд, кто сильнее — Марк-Андре тер Штеген или Мануэль Нойер, какие их лучшие качества?

— Оба отличные вратари. С похожими характеристиками. Здорово читают игру, могут играть как полузащитники. И оба хороши на линии ворот. Марка знаю лучше, больше могу сказать о нем. С Нойером никогда не тренировался и видел мало его матчей, но в целом, мне кажется, они похожи.

— Чем отличается «Барселона» Пепа Гвардьолы от нынешней?

— Прошло очень много времени. Появились новые футболисты. Если не ошибаюсь, из той команды осталось три или четыре игрока.

— Чем хорош Френки де Йонг? Вы нашли взаимопонимание на поле?

— Ему было несложно влиться в команду. У «Аякса» та же игровая философия. Он вырос на тех же идеях и том же стиле игры. Хотя там он играл немного на другой позиции. Ему комфортнее действовать как опорнику, но он быстро адаптируется. Ему нравится быть с мячом, делать короткие передачи, пасы вразрез между линиями. Он очень быстр. Практически совершенный футболист.

— В чем, на ваш взгляд, сила другого голландца — Виргила ван Дейка?

— Он хорошо выбирает время и позиции, когда вступать в единоборство. Быстрый и мощный, и очень ловкий, несмотря на высокий рост. Хорош и в обороне, и в атаке, много забивает.

— Криштиану Роналду не раз говорил, что вам нужно оставить «зону комфорта» в «Барселоне» и попробовать себя в других чемпионатах, как это делал он сам. Послушаете его?

— У каждого свои цели, свой опыт, своя жизнь. Мне никогда не хотелось уйти из лучшего клуба в мире, каковым является «Барселона». Тут мне нравится все — город, тренировки, матчи. Я знаю, что нужно клубу, какие у него задачи. И у меня нет никакого желания искать какую-то новую команду.

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