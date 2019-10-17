Откровенное интервью лучшего игрока мира. Лионель Месси — о себе, семье, личной жизни и футболе

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

The Best

— Как отреагировали ваши дети на предыдущий приз, полученный вами: The Best, который вы получили как лучший футболист сезона от ФИФА?

— Они были счастливы. Но, по правде говоря, подустали к концу церемонии, гала-вечер был длинным. Сыновья радовались и надеялись, что я выиграю. Они хотели выйти на сцену со мной. Тот день запомнится надолго.

— Что они говорили про других футболистов?

— Они знают всех. Дети смотрят много матчей — разных команд, не только «Барселоны» и сборной Аргентины. Конечно, они немного ошалели от такого числа игроков, потому что до этого они их видели только на поле и на карточках. Стеснялись, конечно, но были довольны.

— Как реагировала ваша жена Антонела?

— По-прежнему очень радуется, когда я получаю все эти награды. А в тот раз радовалась особенно, потому что на церемонии собралась вся семья, все дети. Ну почти все — не было Чиро.

Семья

— Какая черта вашей супруги вам нравится больше всего?

— Честно говоря, мне в ней все нравится. У нее много хороших качеств, она всегда в хорошем настроении и решает проблемы, если они возникают, не делая из них проблем — правильно относится к жизни. Она очень умна.

— Кем, думаете, станут ваши дети, когда вырастут?

— Сейчас сложно сказать. Они еще совсем маленькие. А жизнь преподносит много сюрпризов и изменений.

— Расскажите немного о Матео.

— Он особенный. Постоянно увлекается чем-то новым. Но все три сына особенные. У каждого свой характер, все разные. Тиаго, несмотря на то, что ему всего семь, очень взрослый и умный. Настоящий джентльмен. А Чиро похож на Матео.

— Знаем, что Тиаго и Матео не левши. А Чиро бьет по мячу левой ногой?

— Никто из них — они все правши.

— Старшие очень любят футбол. Уже выбрали, какая позиция им больше нравится?

— Пока нет. Они еще маленькие. Больше любят забивать голы, находиться как можно ближе к воротам. Как и все дети в своем возрасте. Бегают за мячом и с мячом.

— Ваша собака тоже участвует в домашних играх?

— Ни за что. Во всяком случае стараемся избегать этого — уж больно он большой. В футбол с ним не поиграешь — порвет мяч. С ним играть невозможно.

— Любите гулять с ним?

— Мы выходим иногда. Но нечасто.

— Как вам представление Cirque du Soleil «Месси10» (недавно аргентинец побывал на представлении, где необычным образом на арене цирка рассказывалась история его жизни — Прим. «СЭ»)?

— Получил массу впечатлений! Не первый раз видел их выступление, но это получилось особенным. Много разных актов, история простая, но рассказана здорово. Был приятно удивлен, увиденное превзошло ожидания.

— Что понравилось больше всего?

— Акробат, канатоходец. Но на самом деле все выступления на высочайшем уровне.

Дети уже знают, что такое травмы

— Что думаете, когда вспоминаете прошлое?

— В этой профессии не так много времени, чтобы остановиться и задуматься о прошлом. Живем сегодняшним днем и чаще думаем о том, что будет завтра, чем о том, что было. В футболе, к сожалению, у тебя мало радости, ты можешь совсем недолго наслаждаться моментом, так как каждые три дня новый вызов и новые цели. Уйду на пенсию, тогда займусь воспоминаниями.

— Но по крайней мере вы с годами стали другим человеком, более уверенным в себе.

— Очевидно, что вы взрослеете и учитесь. Появляется новый опыт в разных сферах жизни — на футбольном поле и вне его. Появление трех детей поменяло меня как человека, изменило мои взгляды и планы на жизнь.

— А дети знают, что такое травмы, понимают, когда вы травмированы и что это значит?

— Сейчас уже понимают. И спрашивают, как долго придется лечиться. Обычно они просят меня поиграть с ними в футбол, сыграть матч или просто побить по мячу. Но теперь они знают, что это невозможно сделать, когда у меня травма. Иногда забывают, но тут же спохватываются: «Ах, да, ты не можешь, травма». Стараются помочь, заботятся обо мне.

Мясо, мате и сериалы

— Учите их жарить мясо?

— По правде говоря, я сам этим почти не занимаюсь — скорее, помогу тому, кто станет что-то жарить.

— Видели видео, на котором вы как раз готовили мясо.

— Редко это делаю. Не то чтобы это для меня проблема, но обычно этим не занимаюсь.

— А какое ваше любимое испанское блюдо?

— Миланеса (отбивная) или паста. Люблю обычную еду.

— Жерар Пике признался, что как-то съел половину банки «Нутеллы».

— Я могу съесть немного шоколада или мороженое. Люблю сладкое, но стараюсь ограничивать себя.

— Как вы отдыхаете дома, чем занимаетесь?

— Провожу свободное время, если оно появляется, с детьми. Стараемся использовать каждую секунду и наслаждаться ей — смотрим телевизор, играем или что-то еще.

— Какие передачи смотрите?

— Больше сериалы. Но с детьми можем посмотреть мультфильмы или кинофильмы, которые им нравятся. Последнее слово за сыновьями — они решают, что смотреть.

— Вы фанат «Игры престолов». Как вам конец?

— Честно говоря, не то, что я ожидал. Представлял, что будет иначе.

— Каким предпочитаете пить мате?

— Мне нравится, когда он горячий и кисловатый. Раньше любил сладкий, но потом вкус изменился.

— Кофе пьете?

— Раньше пил много, но некоторое время назад перестал.

— У вас есть какие-то семейные привычки?

— Много. Перед сном люблю подготовиться к завтрашнему дню. Во время завтрака все должны быть за столом, у каждого свое место. Прихожу домой — снимаю обувь. Много и других привычек, но говорить о них не стану.

Призы

— Появилась еще одна привычка — завоевывать «Золотую бутсу».

— Мечтаю и дальше выигрывать что-то на командном уровне. Хочется еще раз завоевать Кубок чемпионов. Нужно снова победить в Лиге чемпионов — тогда придут и индивидуальные призы.

— Когда стали победителем гонки бомбардиров, сколько сообщений пришло на мобильный телефон?

— Очень много. В последний раз, думаю, штук 300. Даже не представлял, что у некоторых из тех, кто написал мне, есть мой номер.

— Вы часто сидите в телефоне?

— Более-менее. Но дома стараюсь отложить его в сторону.

— Вы получали много призов, но пока в вашей коллекции нет приза имени Пушкаша — за самый красивый гол.

— Всегда говорил, что личные призы — не самоцель. The Best, «Золотой мяч» или «Золотая бутса» — это не то, от чего я схожу с ума и мечтаю получить. И уж тем более не приз за самый красивый гол. Получу — отлично, нет — нет.

— А как вам гол Даниэла Жори, который выиграл приз в этом году?

— Классный. Впечатляющий. Удар ножницами с дальнего расстояния. Заслужил этот приз.

О себе говорить не люблю

— Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович постоянно стараются доказать, что они лучшие. Вы не такой. А что вы за футболист?

— Пусть обо мне говорят другие. Я знаю, какой я есть, что я делаю и на что способен. Но говорить об этом не хочу — не люблю.

— Как вы думаете, со временем вы переквалифицируетесь в полузащитника?

— Не знаю, посмотрим, как пойдет дальше. Обычно я опускаюсь в глубину поля, чтобы получить мяч, ухожу в полузащиту. Но сложно сказать, что будет дальше.

— А сколько вы еще сможете играть, как долго продлится это «дальше»?

— Со временем пойму. И первым скажу, что пора заканчивать, что больше не могу.

— В этом году вы пропустили немало игр из-за травм. Часто ваш организм требует больше отдыха?

— Голова свежая, кажется, что тебе все еще 25 лет, и ты пытаешься делать то же, что и раньше. Но тело сопротивляется. Приходится быть осторожнее, аккуратнее, бережнее к себе. Стараешься иначе относиться к тренировкам и готовиться к матчам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2xLPj1i3Gk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2xLPj1i3Gk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2xLPj1i3Gk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Muy feliz y muy agradecido por el premio The Best. Quiero dedicárselo especialmente a mi familia, a todos mis compañeros del club, tanto a los que están en la cancha como a los que están afuera. Y también a todos los fans que con su aliento nos ayudan a seguir trabajando día tras día por conseguir los objetivos. Un abrazo a todos.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/leomessi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Leo Messi</a> (@leomessi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-23T21:12:33+00:00">23 Сен 2019 в 2:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Нойер, тер Штеген, де Йонг и ван Дейк

— В Германии спорят, кто больше заслуживает места в воротах сборной. На ваш взгляд, кто сильнее — Марк-Андре тер Штеген или Мануэль Нойер, какие их лучшие качества?

— Оба отличные вратари. С похожими характеристиками. Здорово читают игру, могут играть как полузащитники. И оба хороши на линии ворот. Марка знаю лучше, больше могу сказать о нем. С Нойером никогда не тренировался и видел мало его матчей, но в целом, мне кажется, они похожи.

— Чем отличается «Барселона» Пепа Гвардьолы от нынешней?

— Прошло очень много времени. Появились новые футболисты. Если не ошибаюсь, из той команды осталось три или четыре игрока.

— Чем хорош Френки де Йонг? Вы нашли взаимопонимание на поле?

— Ему было несложно влиться в команду. У «Аякса» та же игровая философия. Он вырос на тех же идеях и том же стиле игры. Хотя там он играл немного на другой позиции. Ему комфортнее действовать как опорнику, но он быстро адаптируется. Ему нравится быть с мячом, делать короткие передачи, пасы вразрез между линиями. Он очень быстр. Практически совершенный футболист.

— В чем, на ваш взгляд, сила другого голландца — Виргила ван Дейка?

— Он хорошо выбирает время и позиции, когда вступать в единоборство. Быстрый и мощный, и очень ловкий, несмотря на высокий рост. Хорош и в обороне, и в атаке, много забивает.

— Криштиану Роналду не раз говорил, что вам нужно оставить «зону комфорта» в «Барселоне» и попробовать себя в других чемпионатах, как это делал он сам. Послушаете его?