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16:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гаскойна признали невиновным в сексуальном домогательстве

С бывшего полузащитника сборной Англии Пола Гаскойна сняты обвинения в сексуальных домогательствах, cообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2019

Гаскойна обвиняли в том, что 20 августа 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к одинокой девушке, пытался с ней познакомиться, а затем насильно поцеловал в губы.

Гаскойн в бытность футболистом защищал цвета таких клубов, как «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и ряда других. Карьеру он завершил в 2004 году.

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