«Вильярреал» и «Атлетико» отправили в RFEF запрос на матч в Майами

Источник: AP 2019

Ранее о договоренности клубов и испанской лиги об игре в Майами в четверг сообщили местные СМИ. Как отмечается, «Вильярреал», «Атлетико» и La Liga просят провести встречу между командами на стадионе «Хард Рок» в Майами 6 декабря в 22:00 по испанскому времени (23:00 мск, 16:00 по местному времени). В календаре Примеры матч назначен на 8 декабря.

Как отмечается в релизе, игроки и тренеры обеих команд были проинформированы о намерении провести игру за пределами Испании и «продемонстрировали энтузиазм по поводу возможности донести свой футбол до болельщиков в США».

Согласно сообщению, идея о проведении матча команд в Майами является частью стратегии испанской лиги по международному росту и привлечению миллионов болельщиков по всему миру.