«Вильярреал» и «Атлетико» отправили в RFEF запрос на матч в Майами

Ранее о договоренности клубов и испанской лиги об игре в Майами в четверг сообщили местные СМИ. Как отмечается, «Вильярреал», «Атлетико» и La Liga просят провести встречу между командами на стадионе «Хард Рок» в Майами 6 декабря в 22:00 по испанскому времени (23:00 мск, 16:00 по местному времени). В календаре Примеры матч назначен на 8 декабря.
Как отмечается в релизе, игроки и тренеры обеих команд были проинформированы о намерении провести игру за пределами Испании и «продемонстрировали энтузиазм по поводу возможности донести свой футбол до болельщиков в США».
Согласно сообщению, идея о проведении матча команд в Майами является частью стратегии испанской лиги по международному росту и привлечению миллионов болельщиков по всему миру.
При этом «Вильярреал», который является хозяином в этом матче, подготовил план компенсации для владельцев абонементов команды. Болельщики с абонементами смогут выбрать из следующих вариантов: скидка 40% на абонемент следующего сезона или 20% — на абонемент текущего сезона; билет на ответный матч в Мадриде (23 февраля, не более трех тысяч билетов) плюс оплата проезда на поезде; поездка в Майами, чтобы посмотреть матч вживую (не более 600 болельщиков).