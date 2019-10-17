«Барселона» готова перенести матч с «Реалом» на декабрь из-за протестов в городе
Руководство «Барселоны» отказалось провести матч 10-го тура испанской Примеры с «Реалом» в Мадриде. Представители
Руководство «Барселоны» отказалось провести матч 10-го тура испанской Примеры с «Реалом» в Мадриде. Представители
«Барселона» готова перенести матч с 26 октября на декабрь. Ранее сообщалось, что встреча может пройти 18 декабря. Решение по этому вопросу примет специальный комитет.
«Эль-класико» может не состояться в Барселоне
После восьми туров «Реал», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Барселона» (16) занимает второе место.