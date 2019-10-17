«Барселона» готова перенести матч с «Реалом» на декабрь из-за протестов в городе

«Барселона» готова перенести матч с 26 октября на декабрь. Ранее сообщалось, что встреча может пройти 18 декабря. Решение по этому вопросу примет специальный комитет.

«Эль-класико» может не состояться в Барселоне из-за протестов в городе. Акции начались после судебных приговоров политическим лидерам Каталонии, которые выступают за независимость региона. Из-за действий протестующих в городе образуются большие пробки.