Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может возобновить карьеру
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может возобновить карьеру футболиста, сообщает Sprint e Sport.
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может возобновить карьеру футболиста, сообщает Sprint e Sport.
Согласно информации источника, 33-летний хавбек может стать игроком «Чизолы», которая выступает в пятом по силе итальянском дивизионе. Бывший футболист уже контактировал с руководством клуба на предмет возможного сотрудничества. Поспособствовать дальнейшим переговорам могут хорошие отношения между Маркизио с президентом «Чизолы» Лукой Ацори.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента.