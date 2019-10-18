Игра года. Превью к центральному матчу 30-го тура КПЛ «Астана» — «Кайрат»

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На данный момент кайратовцы лидируют в чемпионате с пятиочковым отрывом от идущих третьими столичных футболистов. Правда, «Астана» провела на одну игру меньше. Однако победа обеспечит алматинцам серьезный задел перед финишной прямой. Да, останется еще «Тобол», отстающий от первого места на три пункта с одной игрой в запасе. Но подопечные Алексея Шпилевского в следующем туре примут костанайцев на своем поле и после победы в столице просто обязаны будут их пройти. А в последующих играх с «Иртышом» и «Атырау» южане навряд ли оступятся.

При всем уважении к костанайцам, «Астана» более топовый клуб с хорошим подбором исполнителей, а потому на него «Кайрат» должен настроиться подобающе. Кроме того, гости побеждали «Астану» на «ее поле» в 16-м туре со счетом 2:0, так почему бы им и в этот раз не положить на лопатки чемпиона.

В столице было проведено 20 игр, в которых хозяева выигрывали в семи случаях при семи ничьих и шести поражениях. Всего же было проведено 37 матчей, в 17 из них сильнейшими выходили игроки «Астаны» при девяти мирных исходах и 11 неудачах с разницей мячей 52−44.

Что касается других игр предстоящего тура, то к числу забойных можно отнести встречу «Тобола» и «Ордабасы». Победа нужна обеим командам, одной — чтобы, как минимум, сохранить за собой текущую вторую позицию, а второй — чтобы побороться за «бронзу». Хотя удачная игра шымкентской команды позволит «Кайрату» оторваться от «Тобола», если, конечно, команда Шпилевского выиграет свой матч в Нур-Султане. К слову, в нынешнем чемпионате «Тобол» и «Ордабасы» не выигрывали друг у друга, выдав два ничейных результата — 1:1 в восьмом туре и 0:0 в 18-м.