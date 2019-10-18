Это’О не против возглавить в будущем «Мальорку»

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За островитян форвард выступал с 2000 по 2004 год, ранее он уже заявлял о намерении начать тренерскую карьеру.

— Я достиг топ-уровня в «Мальорке», — цитирует AS Это’О. — Мы были группой простых парней, которые конкурировали с великими командами вроде «Реала» и «Барселоны». И мы добивались успехов, мы гордились тем, что носили нашу форму и представляли наш остров.