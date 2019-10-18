Это’О не против возглавить в будущем «Мальорку»
Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это’О выразил надежду, что ему в будущем удастся стать главным тренером «Мальорки».
Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это’О выразил надежду, что ему в будущем удастся стать главным тренером «Мальорки».
За островитян форвард выступал с 2000 по 2004 год, ранее он уже заявлял о намерении начать тренерскую карьеру.
— Я достиг
Я жду новых вызовов. Мне нравится футбол, я хочу однажды стать тренером на высшем уровне. Это может стать «Мальорка» или другая команда. Я побеждал как игрок, а сейчас хочу делать то же самое как тренер.