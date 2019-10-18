Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
19.10
Луч
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19.10
СКА-Хабаровск
Томь
Все события
Фоторепортажи
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Это’О не против возглавить в будущем «Мальорку»

Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это’О выразил надежду, что ему в будущем удастся стать главным тренером «Мальорки».

Наверх
Источник: Reuters

За островитян форвард выступал с 2000 по 2004 год, ранее он уже заявлял о намерении начать тренерскую карьеру.

— Я достиг топ-уровня в «Мальорке», — цитирует AS Это’О. — Мы были группой простых парней, которые конкурировали с великими командами вроде «Реала» и «Барселоны». И мы добивались успехов, мы гордились тем, что носили нашу форму и представляли наш остров.

Я жду новых вызовов. Мне нравится футбол, я хочу однажды стать тренером на высшем уровне. Это может стать «Мальорка» или другая команда. Я побеждал как игрок, а сейчас хочу делать то же самое как тренер.

Мальорка
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
РПЛ вернулась. Что произошло с лидерами лиги во время паузы
«Джокер — самая сильная карта». Что сказал Тедеско перед матчем
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен из-за протестов в Каталонии
Хрупкие, но сильные. 10 девушек в мужских видах спорта (фото)
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Новый позор Ковальчука. Чемпион ОИ выдал еще один кошмарный матч
Российский боец ММА проиграл в казино 200 тысяч долларов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь