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16:28 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Палермо» признан банкротом

ТАСС, 18 октября. Суд по делам о банкротстве итальянского города Палермо принял решение признать банкротом одноименный футбольный клуб «Палермо». Об этом в пятницу сообщила газета Corriere dello Sport.

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По данным издания, Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца «Палермо» Маурицио Дзампарини, предложил выплатить €10 млн долгов, но этого оказалось недостаточно.

«Палермо» был создан в 1900 году. В 1986 году команда была расформирована, а через год снова начала свое существование. «Палермо» является трехкратным финалистом Кубка Италии, также клуб становился пятикратным победителем серии В (вторая по силе лига Италии), один раз — победителем серии С. Высшие достижения команды в серии А (высшая лига) — пятое место в сезонах 2005/06, 2006/07 и 2009/10. Всего команда провела в высшем дивизионе 24 сезона, 44 сезона — в серии B, 33 — в серии С.

В сезоне-2018/19 «Палермо» занял третье место в серии В, но потерял 20 очков из-за финансовых нарушений, а затем был исключен из лиги. 12 июля Федерация футбола Италии лишила клуб профессионального статуса. Летом нынешнего года была создана новая команда «Палермо», которая выступает в серии D (группа I).

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