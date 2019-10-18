Футбольный клуб «Палермо» признан банкротом

«Палермо» был создан в 1900 году. В 1986 году команда была расформирована, а через год снова начала свое существование. «Палермо» является трехкратным финалистом Кубка Италии, также клуб становился пятикратным победителем серии В (вторая по силе лига Италии), один раз — победителем серии С. Высшие достижения команды в серии А (высшая лига) — пятое место в сезонах 2005/06, 2006/07 и 2009/10. Всего команда провела в высшем дивизионе 24 сезона, 44 сезона — в серии B, 33 — в серии С.