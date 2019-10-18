Футбольный клуб «Палермо» признан банкротом
ТАСС, 18 октября. Суд по делам о банкротстве итальянского города Палермо принял решение признать банкротом одноименный футбольный клуб «Палермо». Об этом в пятницу сообщила газета Corriere dello Sport.
ТАСС, 18 октября. Суд по делам о банкротстве итальянского города Палермо принял решение признать банкротом одноименный футбольный клуб «Палермо». Об этом в пятницу сообщила газета Corriere dello Sport.
По данным издания, Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца «Палермо» Маурицио Дзампарини, предложил выплатить €10 млн долгов, но этого оказалось недостаточно.
«Палермо» был создан в 1900 году. В 1986 году команда была расформирована, а через год снова начала свое существование. «Палермо» является трехкратным финалистом Кубка Италии, также клуб становился пятикратным победителем серии В (вторая по силе лига Италии), один раз — победителем серии С. Высшие достижения команды в серии А (высшая лига) — пятое место в сезонах 2005/06, 2006/07 и 2009/10. Всего команда провела в высшем дивизионе 24 сезона, 44 сезона — в серии B, 33 — в серии С.
В сезоне-2018/19 «Палермо» занял третье место в серии В, но потерял 20 очков