«Реал» готов провести матч с «Барселоной» 18 декабря
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Реал» выразил готовность провести перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной» 18 декабря, сообщается на сайте мадридского клуба.
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Реал» выразил готовность провести перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной» 18 декабря, сообщается на сайте мадридского клуба.
Ранее «Барселона» выступила с предложением провести встречу 18 декабря. Изначально матч должен был состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, но Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла игру на фоне протестов в Каталонии.
«В свете решения федерации, которая перенесла матч между “Реалом” и “Барселоной”, запланированный на 26 октября, и обязала клубы договориться о новой дате матча, “Реал” сообщает, что обе стороны предлагают провести встречу 18 декабря», — говорится в заявлении.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более 100 человек.