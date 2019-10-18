«Реал» готов провести матч с «Барселоной» 18 декабря

«В свете решения федерации, которая перенесла матч между “Реалом” и “Барселоной”, запланированный на 26 октября, и обязала клубы договориться о новой дате матча, “Реал” сообщает, что обе стороны предлагают провести встречу 18 декабря», — говорится в заявлении.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.