Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Байер
20
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Локомотив
02
Футбол. Первый дивизион
19.10
Луч
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19.10
СКА-Хабаровск
Томь
Все события
Фоторепортажи
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» готов провести матч с «Барселоной» 18 декабря

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Реал» выразил готовность провести перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной» 18 декабря, сообщается на сайте мадридского клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

Ранее «Барселона» выступила с предложением провести встречу 18 декабря. Изначально матч должен был состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, но Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла игру на фоне протестов в Каталонии.

«В свете решения федерации, которая перенесла матч между “Реалом” и “Барселоной”, запланированный на 26 октября, и обязала клубы договориться о новой дате матча, “Реал” сообщает, что обе стороны предлагают провести встречу 18 декабря», — говорится в заявлении.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
«Реал» проиграл «Барселоне» в класико

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более 100 человек.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
Сногсшибательна во всех смыслах: российская каратистка заставит вас сдаться
«Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России
Потолок зарплат: правда ли, что из КХЛ уедут все звезды?
Месси: Многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара
Каррера рассказал о своем будущем и матче «Ювентус» — «Локо»
Овечкин допустил, что может завершить выступления в НХЛ
Менеджеру Хабиба Нурмагомедова запретили посещать турниры по ММА
Россиянка выиграла короткую программу на турнире Ice Star
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь