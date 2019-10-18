Камбэки, голы, скандалы. Как проходили лучшие матчи в истории противостояния «Астана» — «Кайрат»

Чемпионат Казахстана, 2014 год
- «Астана» 5:1 «Кайрат»
- Голы: Каньяс 44, 45, Нусербаев 47, Твумаси 85, 87 — Исаэль 5.
Две равные команды с отличными составами под руководством серьезных европейских тренеров шли к долгожданному чемпионству. Очный матч изначально был равным, но в итоге обернулся провалом для «Кайрата». Именно после той игры произошел один из самых неожиданных сюжетов в истории казахстанского футбола — Кайрат Боранбаев отстранил от команды пятерых игроков, включая именитых легионеров и Самата Смакова. «Астана» меж тем выиграла первый титул под руководством Станимира Стойлова.
Чемпионат Казахстана, 2015 год
- «Астана» 4:3 «Кайрат».
- Голы: Жуков 11, Максимович 41, Джолчиев 69, Нусербаев 82 — Гоу 20, 67, Исламхан 37.
Один из самых впечатляющих матчей в истории данного противостояния. Именно в тот год Казахстан был близок к тому, чтобы сразу две команды представляли страну на групповой стадии ЛЧ и ЛЕ. «Астана» и Кайрат" воплощали атакующую мощь и без лишнего давления подарили на старте того сезона настоящий футбольный праздник. Жуков, забивающий «Кайрату», Джолчиев, еще не уставший от футбола, сверхуспешный серб Неманья Маскимович и мощнейший атакующий дуэт «Кайрата» в лице Жерара Гоу и Бауыржана Исламхана — такие тогда были герои.
Кубок Казахстана. 2015 год
- «Астана» 1:2 «Кайрат».
- Голы: Твумаси 29 — Деспотович 48, 69.
«Кайрат» снова упустил чемпионский титул, но Владимиру Вайссу все-таки удалось завершить сезон (и карьеру в Алматы) с трофеем. Отличный кубковый финал завершился победой алматинцев на поле соперника. Примечательно, что принесший «Кайрату» титул Джордже Деспотович спустя несколько месяцев стал игроком «Астаны».
Чемпионат Казахстана. 2016 год
- «Астана» 1:4 «Кайрат».
- Голы: Деспотович 71 — Асеведо 5, Исламхан 62, Гоу 68, Аршавин 77.
Доминирующий футбол при Кахабере Цхададзе впечатлял алматинскую публику, особенно на первых порах, особенно в играх с «Астаной». В 2016 году «Кайрат» выиграл у «Астаны» три из четырех матчей в чемпионате страны, но все равно не забрал титул. Даже сокрушительная победа «Кайрата» за два месяца до конца сезона не сбила столичный клуб.
Чемпионат Казахстана. 2018 год
- «Астана» 3:2 «Кайрат».
- Голы: Томасов 35, Зайнутдинов 39, Муртазаев 61 — Парагульгов 22, Эсеола 60.
Прошлый сезон алматинский клуб завершал исключительно казахстанским составом, поскольку титул вновь был потерян. «Кайрат» под руководством Андрея Карповича дал бой «Астане», но в итоге минимально проиграл.
Напомним, матч 30-го тура чемпионата Казахстана «Астана» — «Кайрат» пройдет в столице Казахстана на «Астана Арене» и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру планирует показать телеканал Qazsport.