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18:30 (мск), источник: Газета.Ру

Клопп поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

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После восьми туров «красные» лидируют в турнирной таблице, набрав 24 очка. Манкунианцы с девятью очками занимают 12-ю позицию.

«Команда не нервничает из-за победной серии и истории, которую можем написать. Чувствуем себя расслабленно и амбициозно. С уважением относимся к “Ман Юнайтед”. Настраиваемся на лучший клуб, с которым можем встретиться», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Англия 2019/2020
Тур 9, 20.10.2019, 18:30

Манчестер Юнайтед-Ливерпуль-

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» пройдет 20 октября на «Олд Траффорде».

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