Клопп поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
После восьми туров «красные» лидируют в турнирной таблице, набрав 24 очка. Манкунианцы с девятью очками занимают 12-ю позицию.
«Команда не нервничает
Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» пройдет 20 октября на «Олд Траффорде».