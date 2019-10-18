Клопп поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед»

После восьми туров «красные» лидируют в турнирной таблице, набрав 24 очка. Манкунианцы с девятью очками занимают 12-ю позицию.

«Команда не нервничает из-за победной серии и истории, которую можем написать. Чувствуем себя расслабленно и амбициозно. С уважением относимся к “Ман Юнайтед”. Настраиваемся на лучший клуб, с которым можем встретиться», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.