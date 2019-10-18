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21:20 (мск), источник: Газета.Ру

Месси: Многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о несостоявшимся переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, передает Sport24.

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Бразильский футболист хотел вернуться в каталонский клуб, однако клубы не смогли договориться о трансфере.

Аргентинец заявил, что продолжает общаться с Неймаром. Также у них есть общий чат в мессенджере, где сидит еще и нападающий Луис Суарес.

«Неймару было бы трудно вернуться к нам. Многие игроки команды не хотели его возвращения, хотя со спортивной точки зрения мы бы от этого выигрывали. Однако их можно понять», — сказал Месси в эфире шоу «Perros de la Calle» на Radio Metro.

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