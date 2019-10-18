Месси: Многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о несостоявшимся переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, передает Sport24.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о несостоявшимся переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, передает Sport24.
Бразильский футболист хотел вернуться в каталонский клуб, однако клубы не смогли договориться о трансфере.
«Неймару было бы трудно вернуться к нам. Многие игроки команды не хотели его возвращения, хотя со спортивной точки зрения мы бы от этого выигрывали. Однако их можно понять», — сказал Месси в эфире шоу «Perros de la Calle» на Radio Metro.