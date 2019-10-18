Месси: Многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара

Аргентинец заявил, что продолжает общаться с Неймаром. Также у них есть общий чат в мессенджере, где сидит еще и нападающий Луис Суарес.

Аргентинец заявил, что продолжает общаться с Неймаром. Также у них есть общий чат в мессенджере, где сидит еще и нападающий Луис Суарес.

«Неймару было бы трудно вернуться к нам. Многие игроки команды не хотели его возвращения, хотя со спортивной точки зрения мы бы от этого выигрывали. Однако их можно понять», — сказал Месси в эфире шоу «Perros de la Calle» на Radio Metro.