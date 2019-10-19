«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции

Первый мяч забил полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария на 15-й минуте. В середине первого тайма Ди Мария оформил дубль. На 67-й минуте разницу в счёте сократил нападающий «Ниццы» Игнатиус Кнеп.

Спустя семь минут хозяева остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Вилана Сиприена, а ещё через три красную карточку получил защитник Кристоф Эрей. В конце матча по одному мячу в ворота «Ниццы» отправили форварды парижан Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.