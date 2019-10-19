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18 октября, источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

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Первый мяч забил полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария на 15-й минуте. В середине первого тайма Ди Мария оформил дубль. На 67-й минуте разницу в счёте сократил нападающий «Ниццы» Игнатиус Кнеп.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя семь минут хозяева остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Вилана Сиприена, а ещё через три красную карточку получил защитник Кристоф Эрей. В конце матча по одному мячу в ворота «Ниццы» отправили форварды парижан Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

«ПСЖ», набрав 24 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Ницца» (13) занимает девятое место.

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Ницца
1:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 1018.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Allianz Riviera
Главные тренеры
Патрик ВиейраТомас Тухель
Голы
Иньятиус Ганаго67′
Анхель Ди Мария15′
Анхель Ди Мария21′
Кильян Мбаппе88′
Мауро Икарди90+1′
Составы команд
40Вальтер Бенитес
1Кейлор Навас
4Бонфим Коста Сантос Данте
90+3′
3Преснель Кимпембе
86′
15Патрик Бюрнер
12Тома Менье
23Маланг Сарр
22Абду Диалло
29Кристоф Эрелль
77′
8Леандро Паредес
8Пьер Ле Мелу
21Андер Агуэра Эррера
25Вилан Сиприен
24′74′
11Анхель Ди Мария
18Алексис Клод Морис
18Мауро Икарди
21Данилу
71′
2Тиагу Силва
45′
24Энди Пельмар
5Маркиньюс
9Каспер Дольберг
90′
19Пабло Сарабия
83′
7Мизьян Маолида
7Кильян Мбаппе
14Иньятиус Ганаго
80′
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
62′
5Адриен Тамез
20Левен Кюрзава
72′
Статистика
3Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)19
2Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
1Угловые13
14Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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