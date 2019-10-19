«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции
В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария на 15-й минуте. В середине первого тайма Ди Мария оформил дубль. На 67-й минуте разницу в счёте сократил нападающий «Ниццы» Игнатиус Кнеп.
Спустя семь минут хозяева остались в меньшинстве
«ПСЖ», набрав 24 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Ницца» (13) занимает девятое место.
|Патрик Виейра
|Томас Тухель
|Иньятиус Ганаго
|67′
|Анхель Ди Мария
|15′
|Анхель Ди Мария
|21′
|Кильян Мбаппе
|88′
|Мауро Икарди
|90+1′
|40
|Вальтер Бенитес
|1
|Кейлор Навас
|4
|Бонфим Коста Сантос Данте
90+3′
|3
|Преснель Кимпембе
86′
|15
|Патрик Бюрнер
|12
|Тома Менье
|23
|Маланг Сарр
|22
|Абду Диалло
|29
|Кристоф Эрелль
77′
|8
|Леандро Паредес
|8
|Пьер Ле Мелу
|21
|Андер Агуэра Эррера
|25
|Вилан Сиприен
24′74′
|11
|Анхель Ди Мария
|18
|Алексис Клод Морис
|18
|Мауро Икарди
|21
|Данилу
71′
|2
|Тиагу Силва
45′
|24
|Энди Пельмар
|5
|Маркиньюс
|9
|Каспер Дольберг
90′
|19
|Пабло Сарабия
83′
|7
|Мизьян Маолида
|7
|Кильян Мбаппе
|14
|Иньятиус Ганаго
80′
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
62′
|5
|Адриен Тамез
|20
|Левен Кюрзава
72′
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|13
|14
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)