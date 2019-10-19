Тебас: «Манчестер Сити» и ПСЖ должны быть исключены из еврокубков

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал решение УЕФА не менять формат Лиги чемпионов и запустить третий еврокубок с сезона-2021/22. Об этом он сообщил в интервью «Известиям». Кроме того, функционер оценил сумму штрафа «Барселоне» за переход Антуана Гризманна из «Атлетико», рассказал о дальнейшей карьере Лионеля Месси, высоких стандартах проведения ЧМ-2018 в России, а также раскритиковал трансферную политику французского ПСЖ и английского «Манчестер Сити».

— Лионель Месси долгое время не играл. Можем ли мы говорить о том, что Ла Лига теряет интерес аудитории после ухода Криштиану Роналду и частых травм аргентинца?

— Криштиану уже давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост. Что касается Лео, то здоровье прежде всего. Надеюсь, он еще долго будет радовать болельщиков своей игрой, а после завершения карьеры останется в административном корпусе «Барселоны».

Я допускаю, что информация СМИ, согласно которой «Барселона» хочет предложить футболисту контракт на 10 лет, условия которого будут касаться не только игры за клуб, но и другой деятельности после окончания карьеры, соответствует действительности.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Как живет Криштиану Роналду в Турине

— В целом в Ла Лиге играет много аргентинских футболистов. Чем можно объяснить такую тесную связь между испанским и аргентинским чемпионатами?

— Взаимоотношения, о которых вы говорите, заключаются в тесном культурном, языковом взаимодействии. Это идет на пользу аргентинским игрокам, им не приходится долго адаптироваться в Испании. Посмотрите, в каждом десятилетии в Испании играли культовые аргентинские футболисты — Марио Кемпес, Диего Марадона, Хорхе Вальдано, Фернандо Редондо, Серхио Агуэро, Роберто Айяла, Хавьер Маскерано, Кили Гонсалес, Диего Симеоне, Клаудио Лопес… Я долго еще могу перечислять (смеется). Там традиционно сильный чемпионат, который славится своими знаменитыми противостояниями, чего только стоит дерби «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта». Но и им есть куда развиваться, особенно в сфере работы с болельщиками.

— Чемпионат Испании по темпам роста доходов превосходит все лиги мира. Можете раскрыть секрет успеха?

— Секрет обычно не принято раскрывать. Но если серьезно, то мы стараемся прибавлять в каждом сегменте жизни турнира, поддерживать клубы и направлять львиную долю выручки на дальнейшее развитие.

— Прошло чуть больше года после чемпионата мира в России, который ФИФА признала лучшим в истории. На ваш взгляд, Катару удастся поддержать столь высокую планку?

— Россия задала очень высокий стандарт проведения чемпионатов мира. Другим странам надо ему соответствовать, и я уверен, что Катар, а потом и хозяева следующего ЧМ — США/Канада/Мексика — подарят нам отличный праздник футбола.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса

Для нас же ЧМ-2018 был важен еще и тем, что мы смогли представить большое количество футболистов — 81 представитель Ла Лиги был в заявке 32 сборных (больше только у Английской премьер-лиги, 124 игрока. — «Известия»). Это показывает силу чемпионата. Также мы провели крупное мероприятие на Красной площади с участием легенд Ла Лиги. Это было незабываемо.

— Как вы относитесь к ситуации вокруг ПСЖ и «Манчестер Сити», которые, по сообщениям СМИ, обошли финансовый фейр-плей?

— Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА — исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей. Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет?

— «Барселона» выплатила штраф за раннее начало переговоров с Антуаном Гризманном. Он составил €300 тыс. — вам не кажется, что это низкая сумма для такого богатого клуба за подобное нарушение?

— Это острая ситуация для Ла Лиги, но ошибки никакой нет. У нас есть пункт в регламенте, который предусматривает именно такое наказание. Мы не можем его увеличивать, если нарушение допустил клуб калибра «Барселоны» или «Реала». Это логично.

Источник: Reuters

— С сезона-2021/22 УЕФА запускает третий еврокубок — Лигу конфедераций. Цель его создания — придать большую значимость Лиге Европы и дать шанс клубам из не самых футбольных стран подольше поиграть в еврокубках. Что скажете об этом?

— Я поддерживаю эту идею, это соответствует интересам национальных чемпионатов Европы.

Читайте также Семь испанских клубов выступили против планируемой реформы Лиги чемпионов

— Вы высказывали жесткую позицию против изменения формата Лиги чемпионов (предполагалось, что каждый год в ЛЧ могут входить только восемь новых команд), что превратило бы ее практически в закрытый турнир. Рады, что вас услышали?

— Мое мнение не изменилось — формат, который предлагали представители Ассоциации европейских клубов (ECA), представляет большую угрозу для национальных чемпионатов. Надеюсь, что эта идея так и останется на бумаге.

— На гала-ужине послов Ла Лиги была презентована книга, посвященная 90-летию профессионального футбола в Испании. Насколько это важная работа?