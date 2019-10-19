Месси захотел избежать прикованности к «Барселоне»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не хотел бы выступать за каталонцев исключительно
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не хотел бы выступать за каталонцев исключительно
32-летний аргентинец таким образом прокомментировал информацию о том, что в его контракте с
По словам Месси, он готов выступать за «Барселону» до конца карьеры. Однако, аргентинец не намерен сковывать себя условиями контракта.
«Я хочу биться, выигрывать трофеи. Но не потому, что так сказано в договоре», — подчеркнул он.
В сентябре El Pais сообщил о том, что в контракте Месси с «Барселоной» есть пункт, согласно которому 30 июня каждого года аргентинец имеет право досрочно расторгнуть соглашение. Отмечается, что форвард добился этого права при подписании нового договора в 2017 году.
В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в трех матчах чемпионата Испании, отметившись голом и результативной передачей.26 октября должен был состоятся матч каталонцев против «Реала», однако