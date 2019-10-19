Команда Кариоки забивала, когда соперник протестовал. В конце были аплодисменты

Встреча началась с того, что хозяева, выражая протест против задолженности по зарплате, отказались активно участвовать в игре. В течение нескольких минут они просто стояли на поле. За это время футболисты «Тигрес» дважды поразили их ворота. Завершив протест, игроки «Веракрус» включились в игру, однако сразу же пропустили третий мяч.

В самом конце встречи, оказавшись в большинстве, хозяева смогли отыграть один мяч. В итоге встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Тигреса». После матча игроки гостей начали подходить к соперникам для рукопожатий. Однако футболисты «Веракруса» демонстративно отказали им в этом, лишь поаплодировав в их адрес за то, что те не продемонстрировали с ними солидарность в начале игры.